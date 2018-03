Luca Vecchi con ETERNA alla ricerca della romanità | VIDEO

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per fare un bel regalo di compleanno bisogna conoscere alla perfezione il festeggiato, sapere i suoi gusti, indagare perfettamente le sue passioni e i suoi bisogni: la minaccia di un regalo non desiderato è sempre dietro l'angolo, con eserciti di maglioni e cravatte di dubbio gusto che rischiano ogni anno di rimanere negli angoli più nascosti degli armadi dimenticati da tutti e da tutto.

Ecco perché in occasione del Compleanno di Roma non possiamo permetterci di azzardare un regalo senza aver indagato a pieno i gusti e le esigenze della festeggiata, la nostra Mamma Roma! E non potendo parlare direttamente con lei il festival ETERNA – Compleanno di Roma ha deciso di chiedere direttamente ai romani, coloro i quali questa città la vivono e la amano ogni giorno della loro vita.

Lo ha fatto in macchina, uno dei luoghi più vissuti dai romani che, volenti o nolenti, passano per le strade della capitale gran parte delle loro giornate, con un testimonial d'eccezione, uno che con la sua goliardia e la sua genialità rappresenta al meglio lo spirito di questa Roma del ventunesimo secolo: Luca Vecchi, uno degli animatori di THE PILLS che col suo fare scanzonato ed irriverente indagherà sulle profonde e autentiche radici romane degli abitanti di questa città: una vera e propria indagine sulla romanità in the car, fermando i passanti e proponendo test drive e domande che indagano profondamente l'animo capitolino.

Curiosi di succede in quella macchina? Occhio, questo è solo un assaggio!