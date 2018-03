La notte dei desideri, il cuore di ETERNA – Compleanno di Roma

Un gesto familiare, antico quanto attuale, lo spegnimento delle candeline sulla torta durante le feste di compleanno. Una routine, quasi un obbligo per festeggiati e per festeggianti, un must per ogni compleanno che si rispetti. E ad ogni candelina naturalmente un desiderio, una speranza per il nuovo anno che si sta aprendo.

Un compleanno con tanti desideri quindi, da esprimere rigorosamente spegnendo le candeline. Ecco, anche per il compleanno di Roma ci saranno tanti desideri da esprimere, almeno 2771, uno per ogni anno della nostra amata città. Ed è per questo che durante il festival “ETERNA – Compleanno di Roma”, in programma al “Villaggio della terra” al Pincio, la notte del 21 aprile sarà la NOTTE DEI DESIDERI, una notte nella quale tutti i romani potranno esprimere i loro desideri per mamma Roma in una gigantesca catarsi collettiva, ritrovando una dimensione sociale troppe volte sottovalutata o messa in disparte.

La Notte dei Desideri, in programma per le 23.30 del 21 aprile, diventa il simbolo stesso di #Eterna2771, una vera e propria cerimonia laica nella quale i romani lanceranno in aria 2771 palloncini (metafore di altrettante candeline) che coloreranno il cielo di Roma riempiendolo dei desideri e delle speranze dei propri abitanti.

Una notte dove riabbracciare Roma, dove viverla esprimendo a nome suo i suoi desideri, aiutandola a spegnere le candeline lanciando in aria 2771 palloncini. Una notte dove ritrovarsi in simbiosi con la città, sentendo sulla pelle il senso di appartenenza.

Un simbolo condiviso anche dal “Villaggio della terra”, la rassegna che ospita il festival “Eterna – Compleanno di Roma” che ha deciso di partecipare alla “Notte dei Desideri” prenotando per sé 17 palloncini, uno per ogni obiettivo che si intende raggiungere da qui al 2030. Obiettivi reali, concreti, fattibili, che riguardano la povertà come la sostenibilità, la qualità della vita come quella del lavoro. Obiettivi che saranno gli argomenti delle 17 aree tematiche della manifestazione in programma dal 20 al 25 aprile, aree nelle quali verranno raccolti i desideri dei romani su tali temi.

Esprimere un desiderio e farlo volare in cielo: è questo l'obiettivo di “Eterna – Compleanno di Roma” e della “Notte dei Desideri”, una festa di compleanno in cui i sogni diventano realtà. Chiunque può partecipare prenotando il proprio desiderio ed il palloncino da lanciare nel cielo: basta inviare una mail all'indirizzo palloncini.eterna@gmail.com o compilando il form sul sito www.eternacompleannodiroma.com, indicando il nominativo dei partecipanti. Massimo due palloncini a testa

Fai volare i tuoi desideri con Roma!