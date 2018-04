Il web e la città: a ETERNA la tavola rotonda “Webstar 3.0”

Roma è una città che non si ferma mai, e anche se la sua immagine pubblica la vuole antica e legata ad un passato imperiale in realtà è immersa nelle dinamiche moderne molto di più di quanto sembri.

E se questo, da non addetti ai lavori, lo possiamo solo immaginare per quanto riguarda industrie innovative e start up visionare, per quanto riguarda la modernizzazione del linguaggio e della comunicazione beh, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La scuola romana, che una volta sfornava grandi artisti cinematografici e teatrali, ora ha trovato delle vie comunicative anche sul web, come dimostra lo straordinario successo che hanno ottenuto molti ragazzi capitolini negli ultimi anni.

In principio furono The Pills, che con la loro web serie a pillole conquistarono tutto il pubblico dello stivale, arrivando addirittura in televisione ed al cinema. E dopo di loro, il diluvio! Basti pensare ai grandi Actual o a Le Coliche, che con i loro video sul web hanno fatto ridere l'Italia intera, rendendo nota a tutti per esempio l'eterna lotta tra Roma Nord e Roma Sud. E come non parlare poi di The Roman Post o Le Frasi di Osho, che con il loro linguaggio moderno e sintonizzato sul mood internettiano sono diventati dei veri e propri benchmark della comicità (e non solo).

Tutti questi artisti del nuovo millennio, queste vere e proprie web star saranno presenti ad ETERNA – Compleanno di Roma, il festival in onore della città in programma il 21 ed il 22 aprile al “Villaggio per la Terra” a Villa Borghese, nell'ambito della tavola rotonda “Webstar 3.0”, il dibattito d'attualità di #Eterna2771 in programma al Galoppatoio di Villa Borghese sabato 21 aprile dalle ore 17.30.

Actual, Le più belle frasi di Osho, Luca Vecchi, Andrea Rivera, Antonio Giampaolo e tanti altri animeranno l'area attualità di #Eterna2771 discutendo delle nuove forme di comunicazione, dei rischi e delle opportunità del web e di molte altre tematiche interconnesse, senza naturalmente dimenticare un po' di risate.

Tra i protagonisti dell'evento gli Actual, vero e proprio caso web del 2017, che con la loro romanità e la loro dialettica tra Roma Nord e Roma Sud hanno fatto ridere tutta l'Italia. Noi di Romatoday l'abbiamo incontrati e gli abbiamo chiesto qualcosa in più su internet e sul legame che hanno con Mamma Roma. Ecco cosa ci hanno raccontato.