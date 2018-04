Il futuro è qui, ed è romano! A ETERNA#2771 tutta l'innovazione di Quasar Design University

Cosa succederebbe se gli stessi generali che hanno costruito il glorioso impero romano arrivassero nella Roma di oggi? O se una giovane vestale, abituata ai rituali ed ai valori di un tempo, venisse teletrasportata qui, ora, nel 2018. Cosa vedrebbe? E soprattutto, come ritroverebbe i suoi concittadini, tremila anni dopo?



Diversi, di certo. Magari un po' caciaroni, un po' rassegnati, ma comunque con lo stesso sguardo negli occhi di tanti secoli fa: uno sguardo rivolto al futuro, alle sfide, al senso di comunità e all'innovazione: dei romani moderni, ed orgogliosi di esserlo. Ma riuscirebbero a conquistare gli occhi ed il cuore dell'antica vestale romana in viaggio nel tempo?

A queste domande ha tentato di rispondere Eterna#2771 (il festival per festeggiare il Compleanno di Roma in programma sul Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese presso il “Villaggio per la Terra” il 21 ed il 22 aprile) e lo ha fatto decidendo di far rivivere l'incontro tra romani di diverse generazioni con una clip, un piccolo video di un minuto che rappresentasse al meglio il passato maestoso, il presente confuso ed il futuro colorato di questa splendida città (lo potete vedere qui).

Per riuscire al meglio in questo lavoro Eterna si è avvalsa della partnership con Quasar Design University, il centro di eccellenza per l'Alta Formazione nato a Roma che dal 1987 prepara gli studenti alle nuove professionalità nel campo del design, della comunicazione visiva e multimediale.

Con i suoi corsi specializzati ed il suo metodo innovativo e coinvolgente Quasar Design University offre ai propri studenti una chiave di lettura, una prospettiva nuova per guardare al mondo 3.0 con tutti gli strumenti adatti a domarlo. Oltre a farli partecipare a progetti in prima persona, proprio come nel caso del video di Eterna#2771, creato da loro stessi.

Abbiamo incontrato Giorgia Piscopo, responsabile comunicazione e marketing di Quasar ed Alessia Vitali Director of Studies e gli abbiamo chiesto numi sul loro lavoro e sul grado di innovazione a Roma

E’ stato difficile creare la clip per Eterna? Che studio e che tecnologia si celano dietro alla produzione di una clip di questo tipo?

I nostri studenti si sono sì molto impegnati, ma si sono anche divertiti a realizzare la video clip dimostrando dedizione, determinazione e un’ottima capacità di relazione con i nostri amici di Eterna soprattutto attraverso il gioco di squadra.

Sono stati supportati, come sempre accade per questo genere di iniziative, dai nostri docenti, supervisionati dal nostro Director of Studies Alessia Vitali. In questo caso la Prof.ssa Martina Meo, video maker professionista del settore, li ha guidati per tutto il percorso sia a livello teorico-tecnico che a livello pratico utilizzando alcuni trucchi del mestiere. Dall’idea alla stesura di uno storyboard, ci siamo occupati della produzione fino alla realizzazione del montaggio video con particolare attenzione anche agli effetti visivi e al sound design. Tutto questo non è altro che l’applicazione pratica di quanto imparato dai nostri studenti nel corso di Video Making all’interno programma Undergraduate di Interaction Design.



Siete una scuola di alta formazione che prepara gli studenti alle nuove professioni del design e multimediali: il futuro del lavoro a Roma sarà necessariamente 2.0? La disoccupazione si combatte a colpi di nuovi media?

Innovazione, ricerca e un metodo basato sul talent empowerment sono i principi chiave di Quasar Design University. Ci facciamo carico della formazione dei professionisti del futuro a 360°. Infatti, già all’interno del nostro percorso, i ragazzi collaborano attivamente con aziende partner e importanti istituzioni. I nuovi media in questo svolgono un ruolo di fondamentale importanza: danno ai nostri ragazzi gli strumenti necessari per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro mixando le competenze acquisite per dar voce alle proprie aspirazioni.

È difficile coniugare il passato con il futuro, la tradizione con l'innovazione, specie in una città come Roma?

Roma è la città che più di tutte dovrebbe stimolare la riflessione sul necessario rapporto tra tradizione e innovazione, tra storia e contemporaneità. Vi è una comunità di artisti e designer che colgono questa grande opportunità e noi ci impegniamo costantemente a farne parte. Guardiamo al passato come riferimento culturale ed estetico sulle cui fondamenta basare la costruzione del nostro linguaggio e della nostra espressione.

Qual è l'insegnamento più prezioso che lasciate ai vostri studenti? E quale i vostri studenti lasciano a voi?

Il nostro approccio si fonda su tre fattori principali che, a nostro avviso, sono essenziali per la migliore realizzazione professionale e personale dei nostri studenti: ricerca e studio costante, esperienze progettuali e laboratoriali, acquisizione dei soft skill ovvero quelle abilità relazionali che ci permettono di interagire efficacemente con i tanti e i diversi attori del mondo lavorativo.

Coinvolgendo i nostri studenti in progetti e iniziative extra-didattiche, desideriamo farci ispirare da quella roboante energia creativa e da quello spirito libero, privilegio dei nostri studenti.

Che regalo vorreste fare alla città di Roma in occasione del suo compleanno?

Quando i nostri amici di Eterna sono venuti a presentarci il progetto, ci siamo subito trovati d’accordo con loro su un concetto fondamentale: Roma è bellezza. É bellezza autentica e per questo in alcuni tratti sofferente, ma la sua complessità e la sua stratificazione creano un legame indissolubile con le persone che la abitano e che la vivono. Il regalo che vorremo fare a Roma è quello di ricordare ai suoi cittadini la forza e la determinazione di questa città nell’andare sempre avanti. Quasar Design University si sente investita di questo ruolo civico e sociale tanto che decide di fare della sua sede, situata nel centro di Roma, il fulcro strategico di tutte le attività creative e formative, instaurando costantemente relazioni internazionali e di promozione del Made in Italy.