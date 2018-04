A Roma anche la cucina è ETERNA! Al compleanno di Roma si mangia con l'Hofficina del Sapore

Quando si parla di eccellenze romane non possiamo non pensare alla cucina: che sia un supplì o una carbonara, un bollito alla picchiapò o dei saltimbocca, da sempre le ricette tipiche di questa città accompagnano i romani nelle loro giornate, partendo dal maritozzo a colazione per concludere con l'abbacchio alla scottadito per cena.

Una tradizione povera magari, che non ha nell'impiattamento o nella ricchezza delle materie prime il proprio punto forte, ma che da secoli fa sognare autoctoni e turisti, pronti ad impazzire di fronte ad un piatto di carbonara cucinato a regola d'arte.

Per questo che in un evento speciale come ETERNA – Compleanno di Roma di certo non può mancare il buon cibo! E se nelle altre edizioni del festival la sfida culinaria tra i food truck era parte integrante di tutta la manifestazione quest'anno le cose sono un po' diverse: le esigenze di tutela che investono tutta Villa Borghese hanno infatti impedito la presenza di fiamme e, di conseguenza, la presenza di tutti i meravigliosi food truck che hanno accompagnato ETERNA nelle precedenti edizioni.

APE MAGNA , CIRIOLA, LA GNOCCA LOCA, SFIZIO CAPITALE, PIZZA E MORTAZZA, PRET A POLPETT, RARO e MILLE 13 BISTRO' sono solo alcuni dei geni del cibo romano che avrebbero deliziato tutti i partecipanti del festival con la propria con la propria cucina romana e a quali ETERNA ha dovuto a malincuore rinunciare.

ETERNA si scusa con loro e li ringrazia di cuore per la disponibilità e per aver reso grande la cucina romana. Con la speranza naturalmente che una collaborazione con loro, nel segno di Roma, possa rinascere nelle prossime edizioni. Ma non tutto il male viene per nuocere e da una minaccia nasce sempre una opportunità (come da vera filosofia romana): per questo ETERNA – Compleanno di Roma è felice ed orgogliosa di annunciare la partnership con HOFFICINA DEI SAPORI, la bakery capitolina che si è proposta di sfamare artisti e pubblico di #Eterna2771 con la loro cucina romana.

Hofficina dei Sapori sarà ad ETERNA – Compleanno di Roma con una proposta tipicamente tradizionale e rispettosa dell'ambiente che ci circonda: niente fiamme, nulla di cucinato, solo tanta romanità e un pizzico di innovazione.

Nel loro menù a disposizione dei romani presenti al Pincio ci saranno pizza con la mortadella e supplì declinati in diversi gusti, tutti tipici della tradizione culinaria della capitale (tradizionale, cacio e pepe, matriciana e gricia). Un fast ma slow food, una cucina a chilometro zero rispettosa dell'ambiente e delle tradizioni: è la cucina di Hofficina dei Sapori, partner culinario di #Eterna2771.