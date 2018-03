ETERNA – Il compleanno di Roma: due giorni di festa, musica e desideri

Fervono i preparativi per ETERNA – Compleanno di Roma, il festival che oramai da tre anni impreziosisce la città con i suoi auguri speciali. In occasione del compleanno numero 2771 sarà il Pincio (il 21 e il 22 aprile) la location designata per festeggiare con tutti i romani la nascita della nostra città tanto amata: 12 ore di intrattenimento al giorno per una festa imperdibile.

Due giorni di musica, spettacolo, fitness, street art, street food, karaoke, suoni, colori, arte, tutto nel nome della romanità: un evento con e per le eccellenze romane, che rimarcano il proprio ruolo mettendo in scena il loro contributo per Roma.

Nato dalla necessità di regalare ai romani un motivo per festeggiare Roma avvicinando il popolo in maniera concreta alla città, il festival Eterna compleanno di Roma vuole creare un legame che si sta perdendo tra i romani e la propria città, proponendo un viaggio alla scoperta della città che vive e contribuisce a portare alto il nome del made in Rome: artisti, artigiani, persone e personaggi si uniranno per raccontare l’essenza della città, e lo faranno attraverso un intrattenimento e un’offerta costruita su misura delle ultime tendenze cittadine.

L'appuntamento è al Pincio, il 21 ed il 22 aprile, all'interno della manifestazione “il Villaggio della Terra”: una collaborazione importante, che rimarca la necessità di una via rispettosa del pianeta anche nell'organizzazione di eventi e festival.

Romatoday sarà media partner dell'evento e da queste pagine vi racconteremo giorno dopo giorno il making of del festival, andando anche ad indagare la Roma che ci piace, quella che ci fa ancora grandi nel mondo, dal piccolo artigiano al grande cantante. La Roma pronta per essere festeggiata!

Inoltre, daremo la possibilità ai nostri lettori di essere loro stessi i protagonisti della festa, con il Palco Libero (un palco libero in cui esibirsi, unico vincolo: essere romani!), attraverso un concorso fotografico (di cui presto daremo tutte le informazioni per la partecipazione) e con degli auguri personalizzati che ci potrete mandare e che verranno proiettati durante il festival.

Presto, su queste pagine e sulla sezione di romatoday EternaToday verranno ufficializzate tutte le modalità per partecipare alle iniziative. Intanto, ecco il programma di quello che sarà il 2771 compleanno di Roma.

Eterna – Compleanno di Roma | Il Programma

Il Villaggio Eterna

Eterna colorerà il Villaggio per la terra sabato 21 e domenica 22 Aprile. L’area di interesse della manifestazione coinvolge il Pincio con il MAIN STAGE, l'AREA DEI DESIDERI, lo STREET ART CORNER, il TORNEO DI BILIARDINO, l’INFOPOINT e il GALOPPATOIO dove si svolgerà PALCO LIBERO, BIMBILANDIA, il dibattito di ATTUALITA'.

MAINSTAGE

Baricentro della manifestazione naturalmente è il mainstage sulla terrazza del Pincio, dove gli artisti romani si esibiranno senza soluzione di continuità dalle 12 fino a mezzanotte di sabato e domenica. Grandi nomi presenti, che verranno annunciati nel corso delle settimane

AREA DESIDERI

Caratteristica distintiva del festival saranno i palloncini, che coloreranno e impreziosiranno tutto il villaggio durante la due giorni. La sera del 21 aprile (alle 23.30), il lancio di 2771 palloncini nel cielo di ROMA sarà il modo unico dei romani per festeggiare la loro città in occasione della data storica della sua nascita. Un momento catartico, dove liberarsi dello stress della routine quotidiana e apprezzare le meraviglie della città eterna e affidare al cielo il proprio desiderio per la città insieme al palloncino. (per prenotare il palloncino palloncini.eterna@gmail.com)

STREET ART CORNER

Quattro talenti romani della street art racconteranno la città dipingendo di fronte al pubblico il loro contributo per Roma su 4 Vespe Piaggio (messe a disposizione da Bici e Baci, leader del noleggio veicoli turistici a Roma) che verranno realizzate live e saranno poi esposte nel museo della Vespa di Roma (via Cavour 302). La cerimonia d'apertura dei lavori di street art è prevista per Sabato 21.

Ritornano inoltre le 15 opere realizzate su pallet da 15 artisti romani lo scorso anno.

INFOPOINT

All'infopoint dalle 16 di sabato e fino a mezzanotte Luca Vecchi in collaborazione con Smart indagherà la romanità coinvolgendo i romani in un test drive- intervista in giro per i viali di Villa Borghese. Naturalmente tutto nel rispetto della natura: tutte le auto saranno elettriche.

GALOPPATOIO

Insieme al Pincio anche il galoppatoio si mette in ghingheri per il compleanno di Roma. Previste infatti nell'area diverse aree tematiche e di attivazione per i partecipanti. In particolare:

-Palco Libero

Un palco libero, aperto dalle 12 alle 20 di sabato e domenica dove poter esibirsi in piena libertà, con un'unica regola da rispettare: essere romani! Portagonisti del palco libero di Eterna#2771 saranno gli artisti , i musicisti, i ballerini e gli attori capitolini. Uno spazio tutto dedicato agli artisti del panorama romano che, dotati di grande spirito di adattamento renderanno omaggio alla città con 30 minuti di performance senza prove tecniche o soundcheck.

Non manca lo spazio al KARAOKE: dedicato a chi ama cantare e lo vuole fare sotto le stelle. Una dedica a Roma in grande stile tutto romanesco. (Sab e Domenica dalle 18.00 alle 20.00 )

-Bimbilandia

Attraverso il format de “la nostra storia in gioco” genitori e bambini costruiranno la città con mattoncini di legno riproducendo la Roma di ieri e immaginando quella di domani.

- Attualità

Un dibattito aperto, a metà tra stand up comedy e talk show partecipato, dove le star del web si confronterano con gli spettatori. Stay tuned per scoprire gli ospiti (evento previsto all 17.30 di Sabato 21 aprile)

- Fitness

Lezioni gratuite di ZUMBA, ACROYOGA, TOTAL BODY, PARKOUR. Roma si muove al ritmo della capitale.

- Biliardino

Il torneo atteso da tutti, la sfida definitiva: Roma Nord vs Roma Sud: chi vincerà?