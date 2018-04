ETERNA abbraccia gli Urban Artist romani con una performance artistica live

Anche quest'anno ad ETERNA – Compleanno di Roma non potevano mancare i migliori urban artist ad onorare la capitale con le loro creazioni e la loro arte. Dopo il grande successo della scorsa edizione, dove gli artisti impreziosirono con il proprio talento 15 pallet (uno per ogni municipio) disegnandovi sopra tutto il loro amore per la capitale, quest'anno gli urban artist regaleranno alla città di Roma un tocco di colore in movimento :con una performance dal vivo dipingeranno 4 Vespa Piaggio sul tema “Mamma Roma: Amala!”.

I grandi talenti romani dell'urban art che racconteranno la città dipingendo live su quattro Vespa Piaggio messe a disposizione da Bici e Baci saranno Maupal, Daniele Tozzi e Mosa One, che representa il progetto Cross the Streets di DRAGO.

MAUPAL è uno degli artisti più quotati in Italia in questo momento. Le immagini del suo Super Pope (un murales che vedeva Papa Francesco come un supereroe) hanno fatto il giro del mondo, per non parlare del graffito “The Yoga Queen”, una rappresentazione divertente e iconica di Sua Maesta’ la Regina Elisabetta. DANIELE TOZZI invece è un grande lettering, un artista che attraverso la grafica e la calligrafia riesce a creare delle vere e proprie opere d'arte. Tante le sue collaborazioni ed i lavori all'estero per uno dei lettering artist più considerati nel panorama europeo, con un inizio nell'underground degli anni '90 ed uno sviluppo sempre più ambizioso nelle arti visuali. Il giovane Mosa One infine rappresenterà “Cross the Streets”, il progetto di DRAGO LIBRI, già protagonista di una mostra al MACRO – Museo d'Arte Contemporanea Roma, che getta le basi per una storicizzazione del fenomeno del Writing e della Street Art tirando le fila del fenomeno artistico e mediatico fra i più influenti degli ultimi quarant’anni.

Con la loro performance artistica live riporteranno l'arte della strada a muoversi sulla strada, attraverso il felice connubio tra l'urban art ed il due ruote simbolo da sempre di italianità e buon gusto. Inoltre verrà ci sarà anche una “Vespa Urban Stail” che sarà abbellita con tutti gli stickers più rappresentativi della capitale.

La cerimonia d’apertura dei lavori di urban art è prevista per sabato 21 aprile dalle ore 14.00, e le performance andranno avanti per tutti e due i giorni della manifestazione.



Street Art Corner @ #Eterna2771

21 e 22 aprile 2018 // Terrazza del Pincio

Orari: dalle 14 alle 19

La manifestazione é completamente gratuita