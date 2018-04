Eterna#2771 THE ROMAN POST e RIO STONE ci presentano “WEBSTAR 3.0”

E' partita ETERNA#2771 – Compleanno di Roma, il festival in onore della città in programma il oggi e domani al “Villaggio per la Terra” a Villa Borghese! Uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione sarà sicuramente la tavola rotonda “Webstar 3.0”, il dibattito d'attualità di #Eterna2771 in programma al Galoppatoio di Villa Borghese oggi sabato 21 aprile dalle ore 17.30.



Actual, Le più belle frasi di Osho, Luca Vecchi, Andrea Rivera, The Roman Post, Rio Stone, Iger sRoma, Stefano Catoni e Branding Love saranno gli animatori dell'area attualità di #Eterna2771 e daranno vita ad un dibattito sulle nuove forme di comunicazione, sui rischi e sulle opportunità del web e di molte altre tematiche interconnesse, senza naturalmente dimenticare un po' di risate.

Per l'occasione Rio Stone e Francesco Cianfarani, il fondatore di The Roman Post, ci presentano l'evento e ci danno il loro punto di vista (e il loro grido d'amore) su Roma e su la romanità. Ecco l'intervista!