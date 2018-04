Eterna#2771 - Luca Vecchi e la sua Smart alla ricerca della romanità

Nel giorno del Natale di Roma numero 2771 non si poteva non indagare sui significati profondi della romanità, su cosa vuol dire essere romano oggi e su quali sono le caratteristiche peculiari degli abitanti della capitale nel 2018. Dove abitano i romani? Qual è il loro posto preferito della città? E la parola in romanesco più utilizzata?

Per rispondere a tutte queste domande Luca Vecchi insieme al suo compare e amico Betanie ha deciso di condurre una sua particolare indagine sociologica sulla romanità e sui romani coinvolgendoli in un car pooling a metà strada tra antropologia e cazzeggio. Il mattatore dei The Pills e fresco vincitore del Corto d'Argento, durante Eterna#2771 (la manifestazione per il compleanno di Roma che ha visto migliaia di romani festeggiare insieme a big della musica e dello spettacolo) ha “messo in mezzo” artisti e gente comune ospitandoli a bordo di una smart elettrica ed obbligandoli a rispondere alle sue domande puntuali e allo stesso tempo strampalate.

In collaborazione con smart ed il Villaggio per la Terra, Luca Vecchi ed Eterna#2771 hanno provato a rispondere al quesito “Sono Pronti Questi Romani”? Pronti a nuove sfide, a nuovi orizzonti e, soprattutto, nuove frontiere della mobilità, lanciando il fondamentale messaggio che una Roma a trazione elettrica non è solo un sogno, ma già una realtà.

I risultati di questa indagine? Beh, esilaranti! Vedere per credere

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x396398fb)

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x424be6fc)

Allegati