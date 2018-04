ETERNA#2771: i vincitori del contest fotografico “Racconta la romanità con un click”

Con una canzone, con un monologo o con una foto: sono tanti i percorsi comunicativi possibili per raccontare la romanità, e il contest “Racconta la romanità con un click” di ETERNA#2771 – Compleanno di Roma ha dimostrato che attraverso una foto si può ancora descrivere perfettamente l'animo capitolino, con i romani che hanno hanno saputo mettersi in gioco e soprattutto sanno raccontare la propria città molto meglio di quanto possiamo immaginare.

Dopo quasi un mese il concorso fotografico si è concluso, con una partecipazione che nessuno si aspettava: più di mille capitolini coinvolti nel contest, chi per partecipare e chi solo per votare. Come promesso, le 20 foto vincitrice verranno pubblicate in homepage su Romatoday il giorno del compleanno di Roma e saranno proiettate nell'arco dell'intera giornata durante la manifestazione “Eterna – Compleanno di Roma” come regalo speciale dei romani alla città.

Inoltre, come già annunciato, la direzione artistica di Eterna#2771 ha deciso di assegnare il premio speciale “Romanità Eterna”, con i 5 vincitori che vedranno la propria foto stampata in cartaceo (in formato 100x70) e esposta in bella vista durante la manifestazione “Eterna#2771 – Compleanno di Roma, in programma sulla terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese il 21 ed il 22 aprile nell'ambito dei festeggiamenti del “Villaggio per la Terra”.

Ecco quindi i 20 vincitori del contest “Racconta la romanità con un click” e il 5 vincitori del premio speciale “Romanità Eterna”

Vincitori di “Racconta la romanità con un click”:

Antonella Spaltro

Loris di Noto

Giovanni Douglas

Manuela Madeo

Irina Sirnu

Francesca Prencipe

Danilo Moscatelli

Jo Jo

Lucia Gozzo

Alessia Ferri

Enrico Pompeo

Sara Mattioli

Alessandro Ziantoni

Lalla Fogu

Giulia Cerqua

Maritza Bianchini

Francesco Magini

Giancarlo Di Fronzo

Massimo Mattei

Giulia Scialanga

Vincitori del premio speciale “Romanità Eterna”

Irina Sirnu

Alberto Mosso

Ilaria Boraso

Felice Lollobrigida

Manuela Madeo