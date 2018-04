Eterna#2771: ecco la line up ufficiale dei partecipanti al compleanno di Roma

Oramai ci siamo! Mancano solo pochi giorni ad Eterna#2771 – Compleanno di Roma, la festa in onore della città in programma il 21 ed il 22 aprile al Pincio ed al Galoppatoio di Villa Borghese nell'ambito della manifestazione “Villaggio per la Terra”. L'atteso festival, giunto alla terza edizione, ha annunciato la line up definitiva con tutti gli ospiti e le star che animeranno il main stage durante le due giornate della manifestazione.

Si parte con Adriano Bono ed il suo Reggae Circus, che aprirà le danze con il suo carico di follia circense ed il suo mood reggae balcanico inaugurando il palco principale del Pincio alle 14.00 del 21 aprile (dopo la premiazione del contest “Racconta la romanità con un click”).

Alle 16.00 il Reggae Circus di Adriano Bono lascerà lo spazio agli Audio Magazine, una delle più belle realtà del panorama musicale romano, che con il set speciale “Roma canta con Audio Magazine” offriranno al pubblico uno spettacolo interattivo, intraprendendo un vero e proprio viaggio tra le più belle canzoni romane e italiane dedicate a Roma e ai romani.

L'aperitivo delle 18.00 sarà animato dalla community di Recensire con pressappochismo e Pressappochimo is the way che fino alle 20 faranno ballare i romani con il loro dj set / aperitivo chiamato per l'occasione APERIPINCIO: PRESSAPPOCHISTI A VILLA BORGHESE, mentre alle 20.00 comincerà il cuore della manifestazione, la Notte dei Desideri, in cui verrà festeggiato il Natale di Roma con il lancio collettivo dei palloncini (2771 per l'occasione) insieme a grandi ospiti.

Antonio Giuliani e la sua comicità veracemente romana guiderà sul palco la truppa di artisti capitolini, seguito dall'ironia dissacrante di Max Paiella, l'intrattenimento di Radio Rock e la grande musica dei The Pischellis, Other e Andrea Bronzo. Veri figli musicali di Mamma Roma, così come il Piotta, anche lui sul palco di Eterna per festeggiare il compleanno della capitale.

Chiudono i festeggiamenti gli spettacoli coreografici di Namastè Dance Company e di Feel That Swing, che coinvolgeranno i romani festanti in un ballo senza sosta.

Domenica il main stage di Eterna#2771 si apre alle 14.30 con Spaghetti Unplugged Eterna Edition, la festa romana della canzone dove i dieci artisti della fase finale di Open 10 Selection e le migliori sorprese dell'open mic di Spaghetti Unplugged si esibiranno sulla Terrazza del Pincio per celebrare Roma. On stage AM-Ok, E se ho, Emanuele Conte, Federico Fabi, Federico Proietti, Galil3o, Iruna, Moci, TNL, Giuseppe Sanò, Dan, FourDays e The Toulalan.

Alle 17.30 è invece il turno di Giulia Ananìa e la sua Bella Gabriella, un tributo a Gabriella Ferri ad alto tasso di coinvolgimento, dove la musica si intreccia con la street poetry, la tradizione con i suoi urbani. Con lei ci saranno Edoardo Pesce Of''fish''al, LUCCI (BROKENSPEAKERS CREW), Er Pinto, e Emilio Stella.

Dalle 19.00 partirà invece il CONCERTO PER LA TERRA di Earth Day Italia, l'evento centrale del “Villaggio per la Terra” con Radio 2 Social Club e Andrea Perrone mattatori della serata e le esibizioni di Briga, Elodie Di Patrizi e Chiara Galiazzo ad impreziosire la serata e a portare un messaggio importante per il pianeta e la sostenibilità.

Una due giorni da non perdere, una vera e propria scorpacciata di musica, danza e comicità per onorare la città di Roma al meglio. L'appuntamento è il 21 ed il 22 aprile sulla terrazza del Pincio per 12 ore di spettacolo no stop!