Eterna#2771: due giorni di festa per il compleanno di Roma. Ecco il programma completo

Finalmente è arrivato il Compleanno di Roma, ed è tempo di festeggiarlo in grande con Eterna#2771, la manifestazione in onore della città e dei suoi abitanti in programma il 21 ed il 22 aprile sulla terrazza del Pincio ed al Galoppatoio di Villa Borghese all'interno del “Villaggio per la Terra”. Due giorni di musica, spettacolo, intrattenimento e urban art, con uno sguardo all'attualità e un'attenzione particolare per i più piccoli: dalle 12 di sabato 21 fino alle 24 di domenica 22 Villa Borghese si colorerà per il Natale di Roma, impreziosita dalla presenza delle eccellenze capitoline.

Dodici ore al giorno per due giorni, una no-stop all'insegna della romanità che vedrà il suo culmine venerdì sera con la Notte dei Desideri, quando in compagnia dei figli più famosi di Mamma Roma verranno lanciati in aria 2771 palloncini, ognuno con un suo desidero da esprimere.

Ma vediamo in particolare il programma completo dell'evento:

Eterna#2771 – Il programma

Sabato 21 aprile

AREA 1 – TERRAZZA DEL PINCIO

MAIN STAGE - Si parte sabato 21 alle 12.00 sul palco centrale del Pincio (main stage) con l'inaugurazione dell'evento e la premiazione del concorso fotografico “Racconta la romanità con un click”.

Si prosegue subito dopo con Adriano Bono ed il suo Reggae Circus, che aprirà le danze con il suo carico di follia circense ed il suo mood reggae balcanico alle 14.00 del 21 aprile.

Alle 16.00 il Reggae Circus di Adriano Bono lascerà lo spazio agli Audio Magazine che con il set speciale “Roma canta con Audio Magazine” offriranno al pubblico un vero e proprio viaggio tra le più belle canzoni romane e italiane dedicate a Roma e ai romani.

L'aperitivo delle 18.00 sarà animato dai ragazzi Recensire con pressappochismo e Pressappochimo is the way che fino alle 20 faranno divertire i romani con il loro dj set / aperitivo chiamato per l'occasione APERIPINCIO: PRESSAPPOCHISTI A VILLA BORGHESE, mentre alle 20.00 comincerà il cuore della manifestazione, la Notte dei Desideri, in cui verrà festeggiato il Natale di Roma con il lancio collettivo dei palloncini (2771 per l'occasione) insieme a grandi ospiti: Antonio Giuliani, Max Paiella, l'intrattenimento di Radio Rock e la grande musica dei The Pischellis, Other e Andrea Bronzo e Piotta.

Chiudono i festeggiamenti gli spettacoli coreografici di Namastè Dance Company e di Feel That Swing, che coinvolgeranno i romani festanti in un ballo senza sosta.

TERRAZZA DEL PINCIO – EXTRA

STREET ART CORNER- Dalle 14 alle 18 quattro talenti romani della street art racconteranno la città dipingendo live su quattro Vespa Piaggio messe a disposizione da Bici e Baci: Maupal, Daniele Tozzi e Mosa One, rappresentante del progetto Cross the Streets di DRAGO. A grande richiesta una vespa verrà customizzata degli stickers più caratteristici della capitale. Inoltre torneranno le 15 opere realizzate su pallet da 15 artisti romani lo scorso anno, che saranno devolute alle Biblioteche di Roma a fine manifestazione. La cerimonia d’apertura dei lavori di street art è prevista per sabato 21 aprile dalle ore 14.00.

AREA SMART. Dalle 16 fino alla 23 Luca Vecchi , fresco vincitore del “Corto d'Argento”, in collaborazione con smart coinvolgerà i romani in un’ intervista sulla romanità a bordo logicamente, di smart elettriche.

IL KARAOKE ROCK BIKE by Radio Rock. Dediche a Roma fatte dai romani in diretta sulla radio più rumorosa della capitale. In programma dalle 12 fino alle 23.

TORNEO DI BILIARDINO ROMA NORD vs ROMA SUD: chi vincerà?



AREA 2 – GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE

PALCO LIBERO. Un palco al centro del Galoppatoio di Villa Borghese per 30 minuti a disposizione dei talenti romani che vorranno esibirsi davanti al grande pubblico di #Eterna2771 e del villaggio per la terra. Dalle 12 alle 19 del 21 e del 22 aprile si esibiranno sul palco libero i Bari Anonima, Platonica, Marat, Livio Livrea, Grassarcar, Lotus Song Music, Giorgio Stampa, Uzi Luke x Mattaway, Nooz x G Trast e Augenblitz. Chiderà il palco libero il Karaoke con Aury.

ATTUALITA’. Un dibattito aperto, a metà tra stand up comedy e talk show partecipato, dove le star del web si confronteranno con gli spettatori. Appuntamento alle 17.30 di sabato 21 aprile con Actual, Le frasi di Osho, The Roman Post, Le coliche, Andrea Rivera, Rio Stone Romolo Faraoni, Igers Roma e Branding Love. I lavori saranno aperti dalla presentazione (alle 17.00) del video promo “Sono pronti questi romani” realizzato da Quasar Design University.

LA CITTA' DEI BAMBINI. #Eterna2771 invita a rivivere il passato giocando con il progetto dell’associazione La nostra Storia in gioco in un area dedicata i più piccoli che dalle 12.00 alle 18.00 potranno partecipare alla creazione di una città utilizzando mattoncini di legno per riprodurre la Roma di ieri immaginando quella di domani.

AREA SPORT & FITNESS: una grande area tutta dedicata allo sport, aperta dalle 12 fino alle 19



Domenica 22 aprile

AREA 1 – TERRAZZA DEL PINCIO

MAIN STAGE - Domenica il main stage di Eterna#2771 si apre alle 14.30 con Spaghetti Unplugged Eterna Edition, la festa romana della canzone dove i dieci artisti della fase finale di Open 10 Selection e le migliori sorprese dell'open mic di Spaghetti Unplugged si esibiranno sulla Terrazza del Pincio per celebrare Roma. On stage AM-Ok, E se ho, Emanuele Conte, Federico Fabi, Federico Proietti, Galil3o, Iruna, Moci, TNL, Giuseppe Sanò, Dan, FourDays e The Toulalan.

Alle 17.30 toccherà a Giulia Ananìa e la sua Bella Gabriella, un tributo a Gabriella Ferri con Edoardo Pesce Of''fish''al, LUCCI (BROKENSPEAKERS CREW), Er Pinto, e Emilio Stella.

Dalle 19.00 partirà invece il CONCERTO PER LA TERRA di Earth Day Italia, l'evento centrale del “Villaggio per la Terra” con Radio 2 Social Club e Andrea Perrone e le esibizioni di Briga, Elodie Di Patrizi e Chiara Galiazzo.

TERRAZZA DEL PINCIO – EXTRA

STREET ART CORNER- continueranno fino alle 18.00le performance di Maupal, Daniele Tozzi e Mosa One sulle vespe messe a disposizione da Bici e Baci.

AREA SMART. Anche la domenica dalle 16 fino alle 23 Luca Vecchi in collaborazione con smart coinvolgerà i romani in un’ intervista sulla romanità. Sei romano? Dimostralo!

IL KARAOKE ROCK BIKE by Radio Rock. Si prosegue con le dediche a Roma fatte dai romani in diretta sulla radio più rumorosa della capitale. In programma dalle 12 fino alle 23.

TORNEO DI BILIARDINO ROMA NORD vs ROMA SUD: chi vincerà?



AREA 2 – GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE

PALCO LIBERO. Il palco libero ospiterà dalle 10.00 alle 12.00 la domenica FITNESS. La masterclass di Zumba fitness con gli istruttori ZIN Giorgia e José, e tante attività tutte all’aperto. Dalle 12.00 alle 14.00 gli Olio di Palma Live onoreranno la città con le loro canzonette irriverenti, i monologhi pungenti e gli stornelli dissacranti. Alle 13.30 ripartono i vincitori di “Palco Libero”, con Versididanza, Stornellatore Moderno, Le Teorie di Copernico, Giulio Seri, Desabiliè, Norbert Panetti, Danilo Ruggero, Peculiaroso, Alessandro Fadda, Akira Manera, e The Konspirators. Chiuderà il consueto appuntamento con il Karaoke di Aury.

ATTUALITA’. Sul palco Attualità dalle 17.30 fino alle 20 Scomodo presenta “I giovani e il lusso della cultura”. La cultura è un lusso che le nuove generazioni non possono permettersi. O forse sì?

LA CITTA' DEI BAMBINI. Anche domenica il progetto dell’associazione La nostra Storia in gioco animerà l'area dedicata ai più piccoli che dalle 12.00 alle 18.00 potranno partecipare alla creazione di una città utilizzando mattoncini di legno per riprodurre la Roma di ieri immaginando quella di domani.

AREA SPORT & FITNESS: una grande area tutta dedicata allo sport, aperta dalle 12 fino alle 19