Eterna#2771: annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno sul “Palco Libero”

Stornellatori, musicisti, attori drammatici e stand up comedian, ballerini e poeti: sono tanti, tantissimi i talenti romani che hanno risposto alla chiamata di ETERNA#2771 – Compleanno di Roma (il festival che si terrà al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese il 21 e il 22 aprile all'interno della manifestazione “Villaggio per la Terra”) candidandosi per partecipare al “Palco Libero”, il format originale che permette agli artisti made in Roma di pubblicizzare il proprio talento: un piccolo palco 3 metri per 3 a totale disposizione dei talenti romani che avranno così la possibilità di esibirsi di fronte al pubblico senza censure, paure o inibizioni.

Più di un centinaio le candidature per esibirsi, con un talento ed un coraggio fuori dall'ordinario: il simbolo migliore della Roma che più ci piace, quella che non si arrende, che non ha paura di mettersi di nuovo in gioco e guarda al futuro con ambizione. E vista la grande qualità e quantità del materiale ricevuto, la commissione giudicante di #Eterna2771 ha stabilito che non saranno più solo 16, ma 21 i talenti romani che potranno esibirsi sul “Palco Libero”!

Per loro niente prove tecniche o strumentali, nessun giudizio da talent né attese snervanti. Solo un palco, al centro del Galoppatoio di Villa Borghese, aperto dalle 12 alle 19 del 21 aprile e dalle 14 alle 19 del 22 aprile per dare voce alla romanità più autentica e artistica che ci sia ora in città.

I 21 artisti selezionati avranno a loro disposizione il palco per 30 minuti, nei quali daranno libero sfogo alle loro capacità intrattenendo il pubblico di “ETERNA#2771 – Compleanno di Roma” per dodici ore di musica e spettacolo senza soluzione di continuità. Uno spazio tutto dedicato agli artisti del panorama romano che, dotati di grande spirito di adattamento tecnico offriranno 30 minuti di performance senza alcuna prova, dal palco alla realtà e viceversa! Una vera e proprio maratona artistica di una Roma alla ricerca della notorietà, con un pizzico di incoscienza e tanta, ma tanta genuinità.

Ma bando alle ciance, ecco i nomi dei 21 artisti selezionati per l'esibizione sul “Palco Libero”

Bar Anonima

Platonica

Maarat

Livio Livrea

Grasscar Live

Lotus Song

Recover

Damiano Nooz & GTrast, Uzi Luke e Mattway

Augenblitz

Stornellatore Moderno

Teorie di Copernico

Giulio Seri

Desabiliè

Norbert Panetti

Danilo Onegard

Peculiaroso

Alessandro Fadda

Akira Manera

The Konspirators

Urbe Coils

ASD South clan parkour.