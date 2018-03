ETERNA – Il Compleanno di Roma da Testaccio al Pincio passando per l'Eur: tre anni d'amore (e burocrazia)

Era il 2016, Renzi era saldamente il presidente del consiglio e la nazionale italiana si accingeva a partecipare all'europeo in Francia tra le favorite: praticamente, una vita fa.

Era il 2016 e un germoglio di idea, una suggestione, ha preso sempre più corpo e vigore diventando una piccola ma significativa realtà: Eterna, il primo festival 100% made in Rome che per la prima volta avrebbe festeggiato ufficialmente il compleanno della capitale con un evento che coinvolgesse tutti i romani, dai grandi artisti ai piccoli artigiani passando per le migliori eccellenze del fitness e dello street food.

Era una Roma diversa quella del 2016: la cacciata di Marino era ancora fresca e la voglia di rinnovamento era palpabile tra i cittadini. Il prefetto Tronca avrebbe di lì a poco lasciato il posto alla nuova sindaca Virginia Raggi, eletta nel giugno di quell'anno, ma nel frattempo era stata approvata la prima edizione del festival, alla città della scienza in zona Testaccio. Una festa innovativa, verace, romana, con un'affluenza di gente inaspettata ed un successo riconosciuto da pubblico e addetti ai lavori: quella che era solo un'idea era diventato il compleanno ufficiale di Roma! Tanti gli ospiti prestigiosi che hanno animato il palco di quell'edizione: Muro del canto, Moosek, Giancane, Leo Pari, mentre lo street artist Maupal creava il roman tao, una bocca della verità con dentro pinocchio dipinta su un pannello donato alla Città dell'altra economia a fine manifestazione.

I preparativi per la seconda edizione, quella del 2017, partirono praticamente appena finita la prima. Coi romani si era instaurato un rapporto di coinvolgimento, di attivazione reciproca: un risvegliarsi dal torpore collaborando per una città migliore, mostrando attraverso le eccellenze un orgoglio romano che si stava perdendo. Ecco, è con questo spirito che si apre #Eterna2770, nella nuova location del laghetto dell'Eur. Il concept è lo stesso, una festa per i romani e dei romani, un compleanno tra amici, un festival completamente gratuito animato da artisti e non solo. E naturalmente più strutturato, con spazi per i bambini (“Bimbilandia”), un main stage che ha richiamato più di 10mila persone nel corso della 3 giorni e grandi ospiti che ancora una volta onoravano Roma con il loro messaggio di auguri: Giancane, le Bestie Rare, il Muro del Canto, e ben 15 street artist a rappresentare i 15 municipi della città, con grande risalto per le tre vespe rese artistiche da Diamond, Maupal e Gabriele Cigna

Un altro successo quindi, che ha portato gli organizzatori a pensare in grande per il 2018: il Gianicolo, partendo dalla riqualificazione del Teatro Quercia del Tasso e ridando luce ad un'intera zona oramai preda di degrado e incuria. Troppi però i problemi burocratici sorti all'ultimo momento, con la sovrintendenza che alla fine ha detto il definitivo no a poche settimane dall'inizio della manifestazione.

Ma quando tutto sembrava ormai perso, ecco che come nelle migliori tradizioni romane da una minaccia è stata creata un'opportunità: la collaborazione con “Earth Day – Villaggio della terra” ha dato a #Eterna2771, con una nuova location sulla terrazza del Pincio e un programma come sempre ricchissimo. Due giorni di musica, arte e intrattenimento nel segno della romanità, con tornei, fitness, dibattititi e tanto tanto divertimento. Il festival è salvo, anche quest'anno festeggeremo il compleanno della città. Burocrazia permettendo.