ETERNA – Al via il contest fotografico "Racconta la romanità con un click"

Ci hanno provato in tanti a raccontare Roma e la romanità attraverso film, libri, foto o sketch comici, ma non tutti sono riusciti a cogliere la vera anima della città e degli abitanti che la vivono ogni giorno. Quell'indole un po' fatalista e un po' caciarona che si fonde col sarcasmo e un'immaginazione che solo questa città può regalare. Un'anima forte, viva, orgogliosa nonostante tutto: un'anima che vogliamo raccontare, anzi, che vogliamo farvi raccontare.

Ed è per questo che Eterna -.Compleanno di Roma in collaborazione con Romatoday ha deciso di coinvolgere tutti i romani e coloro che abitano a Roma in un racconto fotografico collettivo, la romanità raccontata dagli stessi romani attraverso un concorso fotografico che coinvolga tutti i cittadini capitolini col loro sguardo e la loro originalità.

Non è necessaria un'attrezzatura professionale o delle skills particolari, perché quello che vogliamo è l'autenticità, la veracità, il genuino spirito romano in una foto. Potranno essere utilizzati smartphone, macchine digitali, polaroid, dagherrotipi o qualsiasi altra cosa la fantasia dei nostri lettori riesca a pensare.

Il concorso è aperto a tutti coloro che vivono nella capitale, anzi che vivono la capitale, che la conoscono e la amano. Le foto che ci aspettiamo non sono quelle dei monumenti che tutto il mondo ci invidia e conosce, ma dei dettagli di quotidianità, degli angoli di bellezza in zone inaspettate, dei puri e semplici momenti di romanità.

Contest Fotografico “Racconta la romanità con un click” -.Modalità di partecipazione

Oggi giovedì 22 marzo inizia il concorso fotografico “Racconta la romanità con un click”. Da stasera alle 18.00 fino a domenica 8 aprile alle 13.00 chiunque voglia partecipare al concorso può inviare la propria foto all'indirizzo mail direzioneartistica.eterna@gmail.com, oppure via messaggio privato sulla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma” oppure su instagram pubblicando la foto sul proprio profilo personale con l'hastagh #EternaContest e taggando @eterna_compleannodiroma.

Dal 29 marzo le foto già inviate attraverso i diversi canali verranno pubblicate sulla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma” in un album speciale nel quale si potranno votare le foto attraverso le reactions del social. L'album verrà aggiornato giornalmente con tutte le foto arrivate fino alle 13.00 di domenica 8 aprile.

Da giovedì 29 marzo fino alle 23.59 di mercoledì 18 aprile le foto pubblicate sulla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma” potranno essere votate attraverso le reactions del social (like, cuori e smile vari) Saranno considerati validi i like e le reactions di profili reali (no fake e pagine aziendali) che abbiano messo “mi piace” alla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma”.

Le 30 foto con più like e reactions verranno pubblicate in homepage su Romatoday il giorno del compleanno di Roma e saranno proiettate nell'arco dell'intera giornata durante la manifestazione “Eterna – Compleanno di Roma” come regalo speciale dei romani alla città. I vincitori saranno annunciati su Romatoday e sui canali social di Eterna giovedì 19 aprile.