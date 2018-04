Che significa essere romani oggi? ETERNA e Luca Vecchi a caccia della romanità

Tempi duri per chi abita a Roma: tra buche, degrado, traffico e scandali la vita degli abitanti di questa città è sempre messa a dura prova dalle insidie di tutti i giorni. Eppure, parlando con i nostri concittadini la sensazione di fondo è che nessuno voglia assolutamente andarsene da qui, anzi, il legame che unisce i romani a Roma è sempre più forte.

Che sia un malcelato orgoglio per il passato che fu o semplicemente consapevolezza di vivere in una dei posti più belli del mondo, il romano si appassiona e ama la propria città nella stessa misura in cui non ne può più. “Odi et amo” diceva Catullo, e ancora dopo duemila anni il sentiment capitolino oscilla tra queste due dimensioni, tra amore viscerale e odio profondo, un non poterne più ma allo stesso tempo non poterne fare a meno.

Ecco, per i romani Roma è come il proprio partner, quello con cui si sta insieme una vita è che anche dopo 60 anni di convivenza riesce a farti incazzare lasciando sporco la cucina, ma basta guardarlo negli occhi per capire che passarci la vita insieme è stata la scelta più giusta e bella che si potesse fare. Cittadini ancora innamorati della propria città, nonostante disastri, sciagure e iatture: Roma è la storia, Roma si ama, anche quando la si odia, anzi, soprattutto quando la si odia.

Ma se dobbiamo trovare una caratteristica precisa al romano, cosa possiamo andare ad indagare? L'indole fatalista di chi ne ha viste tutte (“dalle altre parti si arrampicavano sugli alberi mentre qui già s'accoltellava un Giulio Cesare” diceva un grande comico, tra i più bei figli di mamma Roma)? La predisposizione caciarona alla battuta di spirito? Il grande rispetto per le tradizioni e per le simbologie di un passato mai sentito emotivamente così vicino?

ETERNA – Compleanno di Roma insieme a Luca Vecchi ha deciso di scoprire i lati più nascosti dei romani, cercando una sintesi per rispondere all'atavica domanda: che cos'è la romanità?

Certo, non basterebbe un trattato sociologico di mille pagine per spiegare a pieno le caratteristiche culturali e umane del romano tipo, ma anche un giretto in Smart col protagonista dei The Pills aiuta quantomeno a tracciare un profilo generale del romano immerso in uno dei suoi habitat più naturali: la macchina, in mezzo al traffico.

E tra una chiacchiera sul tempo (un grande classico in macchina) e uno stornello d'amore per la città (ma quanto sono intonati i romani) abbiamo fatto un identikit completo della romanità nell'anno domini 2018. Una romanità magari stereotipata, ma mai così autentica.

Andando in giro con Luca Vecchi si è scoperto che la parola più utilizzata dagli abitanti di questa città è “daje”, che l'amore per il buon cibo supera le distinzioni di sesso, età e ceto sociale, e soprattutto che Roma è sempre Roma, la città più bella del mondo.

