Svelati i primi nomi dei protagonisti di ETERNA: si comincia con il Reggae Circus di Adriano Bono

Si avvicina l'appuntamento con ETERNA – Compleanno di Roma, il festival in programma il 21 ed il 22 aprile sulla terrazza del Pincio nell'ambito della manifestazione “Villaggio per la Terra”. Tanti i protagonisti che animeranno la due giorni con musica, spettacolo, talk show e divertimento a 360 gradi, con 12 ore di intrattenimento al giorno sul palco principale, oltre a molti altri eventi per ballare, cantare, sfidarsi ed in definitiva festeggiare Mamma Roma come merita.

Il primo grande ospite annunciato sul main stage sarà Adriano Bono che col suo “Reggae Circus” aprirà le danze il 21 aprile, esibendosi sulla terrazza del Pincio a partire dalle ore 14.00. “Reggae Circus” è uno spettacolo che unisce l'arte circense con la musica reggae suonata dal vivo dalla band Torpedo Sound Machine: un viaggio musicale che coniuga al meglio le arti visive del circo con i ritmi sincopati del reggae, il modo ideale per cominciare una festa in onore di Roma.

Fondatore dei Radici nel Cemento, dal 2009 Adriano Bono ha intrapreso la sua carriera da solista pubblicando tre album: “996 Vol.1” dedicato ai sonetti di Belli nel 2012, “The Reggae Circus” tutto dedicato al mondo circense nel 2014 e l'ultimo “Reggae Caravan”, in cui ogni canzone affronta temi diversi rimanendo comunque ancorato ad una certa visione del mondo e della musica. Nel disco tante le collaborazioni con amici e colleghi musicisti, tra cui Daniele Coccia e Alessandro Pieravanti (Il muro del canto) e Matteo Gabbianelli (Kutso).

Ad ETERNA – Compleanno di Roma Adriano con il suo Reggae Circus sarà protagonista di un set in cui l'arte la fa da padrona: le peripezie e i giochi spettacolari tipici dei circensi si fondono allo storico sound del reggae in salsa romana, per un pomeriggio di passione e divertimento, dove la protagonista sarà sempre e soltanto Roma, con le sue storie, le sue emozioni e il suo stile musicale.

Appuntamento alle 14.00 del 21 aprile alla terrazza del Pincio, dove il Reggae Circus di Adriano Bono darà il via a 12 ore ininterrotte di musica e spettacolo, con grandi ospiti e personalità rilevanti del panorama artistico e musicale romano (che verranno presto svelati): una lunga giornata che si concluderà con “La Notte dei Desideri”, il cuore del festival, dove 2771 palloncini (uno ogni anno della nostra città) verranno lanciati nel cielo di Roma mentre i romani esprimeranno i loro desideri per la città.



THE REGGAE CIRCUS DI ADRIANO BONO @ ETERNA – Compleanno di Roma

21 aprile h 14.00 - Terrazza del Pincio, Roma

Ingresso Libero