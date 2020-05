Dog Dance: imparare a ballare con il proprio cane

La Dog Dance è una disciplina per cani dai grandi benefici fisici e psicologici. Ancora poco conosciuta e praticata in Italia, la Dog Dance nasce intorno agli anni ‘80 in Canada ad opera di alcuni cinofili e ha come obiettivo quello di rafforzare il legame tra cane e padrone.

Dog Dance: cos’è e a chi è rivolta

La Dog Dance è una disciplina diffusasi da pochi anni in Italia, rivolta ai cani e ai loro padroni, e il cui scopo è di addestrare attraverso l’uso della musica.

Nello specifico, si divide in due tipologie: Freestyle e Heelwork to Music; la prima lascia più spazio alla creatività, mentre la seconda è una sorta di coreografia ed è molto più tecnica e complessa.

Possono praticare la Dog Dance tutti i cani, purché sani e di almeno 8 mesi di età, l’unica differenza è che a seconda della razza e del carattere dell’animale cambia il tipo di addestramento e la tipologia di esercizi.

I benefici della Dog Dance e come praticarla

Questa disciplina apporta tantissimi benefici sia per il cane sia per il padrone.

I benefici fisici sono soprattutto legati alla coordinazione motoria e al movimento mentre, a livello psicologico, aiuta rafforzare il legame tra le parti, tanto che cane e padrone riusciranno a comprendersi solo con uno sguardo.

Per praticare questo tipo di addestramento non serve alcuna attrezzatura specifica; per il cane basta un semplice collare mentre il conduttore deve indossare un abbigliamento in linea con gli esercizi della coreografia.

Per conoscere di più questa disciplina, vi sono diverse Federazioni italiane che si occupano di Dog Dance; la FISC – Federazione Italiana Sport Cinofili, la CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale e l’ENCI – Ente Nazionale della Cinofilia Italiana; mentre, a livello europeo, la DDI – Dog Dance International.

