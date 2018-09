aRomacipiace | Qual è la pizza al taglio più buona di Roma? A voi la scelta

E’ di certo tra le peculiarità di Roma. No, non è il Colosseo e nemmeno la Fontana di Trevi: è la pizza al taglio che nel tempo è diventata un simbolo della città eterna, una vera e propria passione per i romani, per i turisti e per chi in città è solo di passaggio. E’ il pasto indicato in pausa pranzo, lo spuntino ideale per il pomeriggio o la colazione della mattina: di sera poi è ottima, una cena buona, rapida e veloce. E non importa se sia rossa, bianca, sottile, scrocchiarella, la pizza al taglio è sempre una scoperta di sapori che caratterizzano una romanità storica dalle borgate al centro città.

Qual è la pizza più buona di Roma?

Abbiamo deciso di provare a capire quale pizzeria sforni la pizza al taglio più buona di Roma. E per farlo, come sempre, abbiamo bisogno del vostro aiuto, ci affidiamo a voi lettori che di certo siete anche dei bongustai e forse “consumatori seriali” di pizze al taglio. Votare per la pizza più buona di Roma è molto semplice, basta seguire le indicazioni del concorso che riportiamo di seguito.

#romacipiace come sempre si snoda in 4 fasi.

Fase 1 - Dall'11 settembre al 15 settembre

In questa prima fase sarà possibile candidare la propria pizzeria al taglio preferita nominandola. Come? Basta commentare sotto questo articolo o sotto il post facebook che trovate a questo link inserendo: Nome della pizzeria e la via . Sono valide sono le nomination giunte entro le 20 del 15 settembre. Saranno scartate le nomination provenienti dallo stesso ip. Attenzione: per i franchising (esempio Alice Pizza) sarà inserita tra le più nominate solo e soltanto una, la più nominata. E' quindi fondamentale indicare il nome della pizzeria e la relativa via. Passano alla fase successiva le pizzerie classificate tra il sesto e il ventesimo posto. Le prime cinque invece accederanno direttamente alla terza e quarta fase. Se tra il sesto e il ventesimo posto ci sono più pizzerie di franchising (esempio tre Alice pizza),verranno scartate e prese in considerazione quelle oltre il ventesimo posto.

Fase 2 - Dal 18 al 22 settembre

Una fase di semifinale, per andare a comporre la top ten delle pizzerie al taglio. Come votare i semifinalisti

A partire dalla mattina del 18 settembre sul profilo instagram di Romatoday saranno inserite delle foto delle 15 pizzerie semifinaliste. Le cinque pizzerie che riceveranno più like e più commenti passeranno alla finale

Fase 3 - Dal 25 al 29 settembre

Presentereremo tutte e 10 le pizzerie finaliste, con relative storie e interviste.

Fase 4 - Dal 1 ottobre al 6 ottobre

La finale. Inseriremo le foto delle 10 pizzerie finaliste sia nostro profilo facebook e sul nostro profilo instagram. La pizzeria che avrà ricevuto più mi piace sarà la pizzeria vincitrice di #aromacipiace le pizzerie al taglio.

La pizza al taglio, il fast food per eccellenza dei romani

La pizza in teglia: dai gusti classici ai gusti gourmet

La pizza in teglia: dalla vecchia tradizione all’impasto con le "alveolature"

Lievitazione, condimento e cottura: tutte le caratteristiche della pizza al taglio romana

La storia della pizza al taglio viene da lontano e così come la mangiamo oggi ha tradizioni decennali. Abbiamo incontrato Angelo Iezzi, presidente dell’Associazione Pizzerie Italiane, a lui abbiamo chiesto curiosità e tanti segreti del mestiere: Iezzi oggi ha scuole di pizza anche a Dubai. Dall’impasto alla lievitazione, dal condimento alla cottura, abbiamo affrontato un percorso che siamo certi, vi farà leccare i baffi. Sono sempre di più le realtà commerciali che lavorano un prodotto non più basato solo su ingredienti tradizionali, o almeno non solo su quelli, ma che arricchiscono sempre di più la pizza con condimenti particolari, gusti gourmet. Non c'è che l'imbarazzo della scelta per fare una sosta in pizzeria.