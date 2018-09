aromacipiace | Cinque già in finale, 16 in sfida per arrivarci: vota la migliore pizza al taglio di Roma

#aromacipiace, pizzerie al taglio: secondo round. Prendono il via oggi le votazioni per scegliere le altre cinque pizzerie finaliste del contest per scegliere la migliore pizza al taglio di Roma. Grande successo per la fase di nomination. Poco più di mille i voti arrivati. Una cinquantina i locali nominati. Cinque quelli che accedono direttamente alla finale.

I cinque già in finale

Si tratta della pizzeria "Da Agostino" in Corso Trieste 66 con 97 voti; alle spalle c'è Marinella in piazza dell'Unità d'Italia che per 11 voti precede la Lo Sfizio in viale Giovanni Battista Valente al Collatino. Torrino sugli scudi con Nuvole di Farina che conquista il quarto posto. Chiude la rosa dei cinque già in finale Pizza Chef in via Clelia. Li ritroveremo tra 2 settimane per scegliere il migliore, insieme a quelli che usciranno dalle votazioni di questi giorni.

I 16 semifinalisti

Sono sedici i semifinalisti, uno in più rispetto alle previsioni. C'è infatti un ex equo a quattro, con 5 nomination, che ha portato ad allargare la rosa dei semifinalisti. Da Roma Sud a Roma Nord, da Roma Est a Roma Ovest praticamente tutti i quartieri sono rappresentati. A Roma sud abbiamo Pizza 120 in via di Acilia. La affiancano Art&Pizza sulla Tuscolana e Delicious in via Gallia. Per Roma Nord invece c'è Il laboratorio della pizza di Via Cassia, 36, Alice Pizza in Viale Regina Margherita, 245, la Ternana in via Alessandria e Angelo e Simonetta di via Nomentana. A Roma Ovest la Pizza Antica Roma di Selva Candida, la Riminese di via Casal Del Marmo, Pizza e Pastella di via di Casal Selce e Pizzarium di via della Meloria. A Roma est due pizzerie da Centocelle: da Giustina in viale della Primavera e Pizza Imperiale in via dei Glicini. Per Tor Bella Monaca c'è Io e Valter mentre per Torre Gaia Fratelli Gradosa.

Come si vota

Una fase di semifinale, per andare a comporre la top ten delle pizzerie al taglio. Come votare i semifinalisti. A partire dalla mattina del 18 settembre sul profilo instagram di Romatoday saranno inserite delle foto delle 16 pizzerie semifinaliste. Le cinque pizzerie che riceveranno più like e più commenti passeranno alla finale. La classifica terrà conto anche dei voti ricevuti nel sondaggio in fondo all'articolo che annuncia la semifinale.

Di seguito le 16 pizzerie e i link per votarle

Pizza120 - Via di Acilia, 120 - QUI PER VOTARE

Pizzeria Lo Sfizio 2 - Piazza Conca d'Oro, 39 QUI PER VOTARE

Pizza Antica Roma - Via Santi Martiri di Selva Candida, 16 QUI PER VOTARE

Pizzarium Bonci - Via della Meloria, 43 QUI PER VOTARE

Pizzeria la Riminese - Via Casal del Marmo, 133 QUI PER VOTARE

Il laboratorio della pizza - Via Cassia, 36 QUI PER VOTARE

Art&Pizza - Via Tuscolana, 1009 QUI PER VOTARE

Alice Pizza - Viale Regina Margherita, 245 QUI PER VOTARE

Delicious - Via Gallia, 170 QUI PER VOTARE

Io e Valter - Centro Commerciale Le Torri, Via Michele Buonori, 19 QUI PER VOTARE

Angelo e Simonetta - via Nomentana 581 QUI PER VOTARE

Fratelli Gradosa - Via Casilina, 1603 QUI PER VOTARE

Pizza Pasta e Pastella - Via di Casal Selce, 300/b QUI PER VOTARE

Pizza Imperiale - via dei Glicini 44 QUI PER VOTARE

Da Giustina - Viale della Primavera, 221 QUI PER VOTARE

Ternana - Via Alessandria, 170 QUI PER VOTARE