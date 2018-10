aromacipiace | Pizzerie al taglio a Roma: la finale a 10, si vota per scegliere la migliore

Qual è la migliore pizzeria al taglio di Roma? Dopo tre settimane di nomination, votazioni e interviste è arrivato il momento di emettere il verdetto. Sono dieci i finalisti scelti da voi e sarete voi a stabilire la classifica finale e quindi a proclamare il vincitore. Non sono mancate le sorprese, come sempre del resto nei contesti di #aromacipiace. Accanto ai nomi noti, anche tante pizzerie al taglio di periferia, apprezzate dal pubblico ma meno note alla critica. Così al fianco della star Bonci, troviamo 9 nomi tutti all'altezza.

Di seguito la lista completa

Da Agostino - in Corso Trieste - Dal 1986 la pizza di Agostino, un monumento di Corso Trieste

Marinella - piazza dell'Unità - Da “Marinella”: la pizza su misura nel cuore di Prati

Lo Sfizio - viale Giovanni Battista Valente al Collatino - Pizzeria 'Lo sfizio' e l'impasto ai cinque cereali che ha conquistato Roma est

Nuvole di Farina via Cina - La pizzeria Nuvole di farina, la scommessa vinta di due fratelli

Pizza Chef - via Clelia - Da Pizza Chef la pizza "matta" di Sara e Mario

Io e Valter - Centro Commerciale Le Torri, Via Michele Buonori - Io e Valter: a Tor Bella Monaca la pizza è una questione di famiglia

Pizzeria Lo Sfizio 2 - Piazza Conca d'Oro, 39 - Conca D'oro, Lo sfizio 2: dove Enrico tramanda i segreti dell'impasto

Pizzarium Bonci - Via della Meloria, 43 - Pizzarium, rampa di lancio del marchio "Bonci" e luogo di culto della qualità

Da Giustina - Viale della Primavera, 221 - Da Giustina a Centocelle: da nonna alla nipote il 'mito' resiste al franchising

Il laboratorio della pizza - Via Cassia, 36 - Il laboratorio della Pizza: tra soci amici e innovazione che viene da lontano

Come votare?

I modi sono 3. C'è il sondaggio in fondo a questo articolo. Potrete votare una sola delle 10 pizzerie. C'è poi instagram: sul profilo di Romatoday [QUI IL LINK] troverete le foto dei 10 finalisti e potrete lasciare un like alla vostra preferita. C'è poi il meccanismo delle sfide. I 10 locali finalisti verrano messi in sfida tra loro. Sarà possibile votare gli incroci, votando per il vostro preferito. Il sistema andrà ad incrociare ogni locale con i restanti nove. In pratica sarà possibile votare un locale 9 volte. Dopo di che finiti gli incroci possibili (che vengono fuori in maniera casuale) si puo' continuare a votare le singole sfide oppure aspettare l'esito finale. [QUI IL LINK DELLA SFIDA]

Alla fine sommeremo i voti ottenuti nel sondaggio, quelli su instagram e le sfide vinte e andremo a stilare la classifica finale.



Le votazioni saranno aperte dal pomeriggio del 2 ottobre fino a mezzogiorno di domenica 7 ottobre.