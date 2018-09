aromacipiace | Pizza al taglio, ecco i 10 finalisti

Si è conclusa la seconda fase di #aRomacipiace – pizzerie al taglio. Un'ulteriore scrematura per andare a comporre i 10 finalisti. Da 16 a 5, le più votate in semifinale. Una doppia modalità di voto, quella sul nostro canale Instagram e nel nostro sondaggio su questo articolo. Alla fine i voti hanno premiato le seguenti cinque pizzerie

Vanno ad aggiungersi alle più nominate della prima fase. Eccole nel dettaglio

I cinque già in finale

Si tratta della pizzeria "Da Agostino" in Corso Trieste 66 con 97 voti; alle spalle c'è Marinella in piazza dell'Unità d'Italia che per 11 voti precede la Lo Sfizio in viale Giovanni Battista Valente al Collatino. Torrino sugli scudi con Nuvole di Farina che conquista il quarto posto. Chiude la rosa dei cinque già in finale Pizza Chef in via Clelia. Li ritroveremo tra 2 settimane per scegliere il migliore, insieme a quelli che usciranno dalle votazioni di questi giorni.

L'appuntamento è per la settimana per il voto finale. Si potrà votare sempre sul sito (in un duplice modo che verrà spiegato) su instagram e anche su facebook. Troverete le spiegazioni a partire da martedì 2 ottobre.



La classifica finale della semifinale

Pizzeria e indirizzo Voti su Instagram Voti su RomaToday Totale

Io e Valter - Centro Commerciale Le Torri, Via Michele Buonori, 19 465 797 1262

Pizzeria Lo Sfizio 2 - Piazza Conca d'Oro, 39 400 600 1000

Pizzarium Bonci - Via della Meloria, 43 312 640 952

Da Giustina - Viale della Primavera, 221 - 283 560 843

Il laboratorio della pizza - Via Cassia, 36 392 244 636

Pizza120 - Via di Acilia, 120 223 280 503

Pizza Antica Roma - Via Santi Martiri di Selva Candida, 16 315 119 434

Pizzeria la Riminese - Via Casal del Marmo, 133 191 158 349

Ternana - Via Alessandria, 170 85 158 243

Pizza Imperiale - via dei Glicini 44 151 83 234

Art&Pizza - Via Tuscolana, 1009 - 151 81 232

Angelo e Simonetta - via Nomentana 581 94 120 214

Alice Pizza - Viale Regina Margherita, 245 131 78 209

Delicious - Via Gallia, 170 - 87 78 165

Fratelli Gradosa - Via Casilina, 1603 68 80 148

Pizza Pasta e Pastella - Via di Casal Selce, 300/b 100 38 138