aromacipiace | Il miglior forno, quindici in sfida per raggiungere la finale

Primi cinque finalisti per il concorso #aRomaCipiace per eleggere il miglior forno della Capitale. Oltre 300 le nomination espresse, tra commenti sul sito e la nostra pagina facebook, per segnalare il miglior forno della Capitale. In cinque approdano alla finale, mentre altri 15 si sfideranno nel sondaggio semifinale che inizia oggi, martedì 24 gennaio.

I FINALISTI - Sei i locali più nominati. Tra loro anche il panificio Duerre di via Ripa Mammea, a Ponte Mammolo. In 9 lo hanno nominato, a testimonianza della sua bontà. Il fatto però che non effettui vendita al pubblico lo esclude dalla nostra gara. Il più nominato è il Forno Costa a a Tor Pignattara in via Giovanni Maggi. che ha sfondato quota 100 nomination, doppiando il secondo classificato, Dulcisinforno in via Adolfo Celi. La struttura di Porta di Roma ha raccolto 55 nomination, contro le 117 di quella di Tor Pignattara. Sempre a Tor Pignattara, in via Galeazzo Alessi, abbiamo il terzo classificato Fatti di Farina. Quarto posto per un altro forno del V municipio, Costantini in via delle Betulle. Quinto posto per il forno Mosca in via Candia. Li ritroveremo direttamente in finale, dopo aver pubblicato delle interviste per presentarli.

I SEMIFINALISTI - A provare a raggiungerli saranno in 15, i più nominati. Sfiora la finale il forno Albanesi in via Cardano che per un voto è rimasto fuori dalla finale diretta. Alle sue spalle due nomi storici della panificazione romana, Panella in via Merulana e Iannarelli di piazza Tuscolo. TorPigna e Centocelle anche in semifinale con Spiga d'oro e Castelli romani. Gloria anche per il VI municipio con Forno Villaverde e Vigorito a Borghesiana. Nomentano in gara con 2 locali, Lucarelli e Forno Dolce Forno a piazza Bologna. Gloria anche per Nazzareno a Ponte Milvio, Budassi al Portuense e Pane e Tempesta a Monteverde. Con loro in gara altri tre nomi storici: Bonci, Roscioli e forno Campo de fiori.

IL SONDAGGIO - Rispetto agli altri concorsi in questa fase sarà possibile votare il sondaggio qui di seguito. A passare saranno i primi cinque che andranno ad aggiungersi ai cinque già in finale. Ecco il sondaggio completo (QUI IL LINK)