Mercurio passa davanti al Sole: dove assistere al meraviglioso spettacolo a Roma

Lunedì 11 novembre, occhi alzati al cielo (ma solo con gli appositi mezzi e protezioni, mi raccomando!) perché in tutta Italia si potrà assistere ad uno degli spettacoli astronomici più belli e affascinanti del 2019. Si tratta del transito di Mercurio davanti al sole. Il più piccolo dei pianeti, infatti, farà una passeggiata sulla grande palla di fuoco del Sole e si mostrerà agli osservatori per un tempo di circa 3 ore.

Il passaggio di Mercurio davanti al Sole

Il transito di Mercurio davanti al Sole è un fenomeno astronomico abbastanza raro; l'ultima volta si è verificato il 9 maggio del 2016, ma il prossimo passaggio ci sarà tra ben 13 anni, nel 2032, dunque meglio non perdersi lo spettacolo del prossimo lunedì.

Il primo contatto di Mercurio con il Sole ci sarà intorno alle 13,35. Il secondo avverà verso le 16,20 (orario in cui è prevista la centralità), mentre il terzo contatto avverà a sole tramomanto e non potrà essere ammirato (almeno in Italia). Saranno circa 3 le ore da sfruttare per assistere al raro fenomeno.

Il transito di Mercurio apparirà come il passaggio di un puntino nero minuscolo, su una enorme palla infuocata. Il fenomeno permetterà di osservare la grandezza del sole rispetto a questo pianeta. Mercurio, infatti, è il pianeta più piccolo del Sistema Solare e anche il più interno. Dista dal sole 57,9 milioni di km e ha un diametro di 4878km.

Come guardare il transito di Mercurio

Si raccomanda di non guardare il fenomeno ad occhio nudo e neanche con un normale paio di occhiali da sole: si rischiano gravissimi danni alla vista, fino alla cecità. Per assistere al transito di Mercurio sul Sole è necessario utilizzare telescopi, fotocamere, binocoli che dispongano di apposito filtro solare (reperibile in tutti i negozi di accessori astronomici).

Dove assistere al passaggio di Mercurio davanti al Sole a Roma

Tanti gli eventi in programma a Roma per non perdere questo raro fenomeno astronomico. Come riporta il sito dell'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) nella Capitale è previsto un appuntamento con gli astronomi presso l'Università di Tor Vergata (via della Ricerca Scientifica 1), dalle 14:30 alle 17:00: verranno proposte al pubblico osservazioni guidate del transito con i telescopi didattici dell’Università e dell’Inaf.

Seguirà una serie di mini conferenze sul Sistema solare, sull'esplorazione spaziale, sul trandito e sulle Olimpiadi italiane di astronomia, presso l’Aula Magna “P. Gismondi”. L’evento è organizzato dall’Inaf Iaps di Roma e dall’Università di Roma Tor Vergata. Per maggiori informazioni: https://www.media.inaf.it/2019/11/08/appuntamenti-transito/

Si potrà ammirare il passaggio di Mercurio anche al Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese: fra le collezioni di De Chirico, mediante speciali telescopi solari allestiti sulla terrazza del Museo Bilotti, gli astronomi del Planetario di Roma faranno da guida all’osservazione del transito di Mercurio dalle ore 13.30 alle 17.00, dall’inizio del fenomeno fino al tramonto. [QUI MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'EVENTO]

Tutti con gli occhi al cielo anche al Parco astronomico di Rocca di Papa: a partire dalle ore 13:35 il pubblico di appassionati e curiosi potrà ammirare al telescopio l’eccezionale transito e conoscere tutte le caratteristiche del fenomeno astronomico dalla viva voce degli esperti dell’Associazione. [QUI MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'EVENTO]

Evento gratuito in programma anche al Santuario del Divino Amore, con la guida esperta e i telescopi dell'Accademia delle Stelle. Il raduno, aperto a tutti, anche ai bambini, si terrà a partire dalle ore 13 nel grande parco della Chiesa Nuova del Divino Amore. [QUI MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'EVENTO]