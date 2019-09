"Il cibo non si butta": Too Good To Go, l'app che combatte gli sprechi alimentari sbarca a Roma

Raggiunti oltre 230.000 utenti in soli cinque mesi dal lancio in Italia, Too Good To Go, l'app che combatte lo spreco alimentare, arriva anche a Roma.

Too Good To Go, che cos'è

Nata nel 2015 in Danimarca, Too Good To Go è presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 14 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play. In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, conquistando le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Verona e permettendo da aprile ad oggi di salvare oltre 70.000 pasti.

Ad oggi sono oltre 1.000 i commercianti che hanno aderito all’iniziativa e che hanno scelto di coinvolgere i propri clienti nella lotta contro lo spreco alimentare e il riscontro è stato decisamente positivo: viene acquistato in media oltre l’80% delle Magic Box rese disponibili dai commercianti, con picchi oltre il 95% a Torino, Bologna e Verona.

Come funziona Too Good To Go

I ristoratori e i commercianti di prodotti freschi iscritti all’applicazione possono mettere ogni giorno in vendita le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Ciascun commerciante ha la possibilità di indicare ogni giorno la quantità di Magic Box disponibili a seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata.

Dall’altra parte, i consumatori possono acquistare con un semplice tap sull’applicazione ottimi pasti a prezzi minimi, tra i 2 e i 6 euro, impegnandosi allo stesso tempo nella lotta agli sprechi e nella tutela dell’ambiente, considerando che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2 kg di Co2. Basta geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, che verranno visualizzati sulla mappa della città con dei pallini di tre colori: verde per quelli che hanno ampia disponibilità di Magic Box, giallo (disponibilità limitata), rosso (Magic Box esaurite o non disponibili per la giornata: nessuno spreco!).

Una volta scelto il locale preferito, l’utente potrà ordinare la propria Magic Box e pagarla tramite l’app con carta di credito, Paypal o il servizio Google Pay. Poi basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c’è dentro. Inoltre, per limitare l’uso di imballaggi, i negozi aderenti a Too Good To Go incoraggeranno i clienti stessi a portare da casa contenitori e sacchetti propri.

“Too Good To Go sta portando la sostenibilità e l’economia circolare sulle tavole degli italiani e adesso anche a Roma sarà possibile ridurre lo spreco alimentare in maniera semplice ed efficace”, commenta Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

“La forza di Too Good To Go sta nell’utilizzare la tecnologia in maniera consapevole e con lo scopo di riportare i consumatori - ormai sempre più abituati agli acquisti online - negli esercizi commerciali di prossimità. Stiamo procedendo rapidamente in tutta la Penisola con riscontri decisamente positivi da parte sia dei negozianti, che riducono gli sprechi e raggiungono nuovi clienti grazie all’app, che degli utenti, che possono ottenere a prezzi convenienti del cibo delizioso e ancora buonissimo. Il nostro impegno per ridurre il surplus alimentare è in grado di abbracciare una comunità sempre più ampia e adesso stiamo lavorando per portare alcune iniziative nelle scuole e nelle università per sensibilizzare le nuove generazioni”.

Da Eataly a Sushi Daily, Too Good To Go conquista la Capitale

Scegliere i prodotti delle Magic Box significa quindi sostenere tutti i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse.

A Roma sono numerosi i punti vendita che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e in prima fila ci sono rappresentanti della GDO come Eataly, che continua ad estendere la propria rete sostenibile dopo aver coinvolto i punti vendita di Torino, Milano, Firenze, Genova e Bari.

“Eataly sin dalla sua apertura si pone il tema di ridurre lo spreco alimentare e lo fa attraverso gli spazi destinati all’outlet presenti in tutti i negozi in cui acquistare, a prezzi scontati, prodotti prossimi alla scadenza”, spiega Michela Blengetti, CSR manager di Eataly. “Inoltre, da circa due anni abbiamo iniziato un percorso organico di riduzione interna dei rifiuti e sostituzione degli imballaggi dei prodotti che costituiscono i due terzi di ciò che buttiamo. Aprire le porte a To Good To Go per noi significa concorrere alla diffusione di soluzioni che sensibilizzano i nostri clienti sulla sostenibilità, parte fondante delle nostre linee guida”.

Carrefour sceglie Too Good To Go

Carrefour ha scelto Too Good To Go per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dello spreco alimentare non soltanto a livello sociale ma anche ambientale. “Carrefour Italia è orgogliosa di collaborare con Too Good To Go anche a Roma e proseguire il suo impegno solidale nella lotta allo spreco alimentare.” - afferma Alfio Fontana, Responsabile Corporate Social Responsibility di Carrefour Italia. “È infatti fondamentale che sempre più persone siano consapevoli, oltre dell’importanza, di una corretta alimentazione, anche della riduzione degli sprechi, per minimizzare l’impatto delle nostre azioni sul Pianeta”.

Il Mercato di Testaccio, modello di Mercato rionale capace di affrontare le sfide della contemporaneità senza rinunciare all’anima storica del Rione, si fa ancora una volta interprete dei tempi, sposando l’iniziativa di Too Good To Go, per contrastare lo spreco alimentare: sono diversi i banchi dello street food che hanno aderito con entusiasmo al progetto e che renderanno disponibili i propri prodotti tramite l’app.

Roma raccoglie inoltre la partecipazione di Sushi Daily, leader nella preparazione di sushi fresco in Europa: “Limitare lo spreco di cibo per riutilizzarlo in modo virtuoso è per noi strategico, nella lotta al food waste, e importante in un'ottica di rafforzamento della sostenibilità del business e di ottimizzazione dei materiali di prima qualità che gli artigiani di Sushi Daily lavorano quotidianamente. Siamo felici di essere parte di questo progetto e puntiamo ad estenderlo anche a livello nazionale", spiega Emanuele Scalera, Country Manager Italia Sushi Daily.

Ad aderire alla lotta anti-spreco anche lo storico Gianfornaio che dagli anni ottanta prepara pane, pizza, dolci e tanti irresistibili prodotti tipici: le Magic Box saranno disponibili in tutti e cinque i punti vendita (Ponte Milvio, Parioli, Testaccio, Eur e Prati).

Acquistabile tramite Too Good To Go anche la pizza a taglio di Alice Pizza, preparata in modo tradizionale con una lenta lievitazione e con materie prime di qualità, selezionate in base al principio dei Km0.

Il progetto ha conquistato anche Sushi Shop, catena di ristoranti di sushi diffusa in tutta Europa e specializzata nel take away e delivery, con 2 punti vendita a Roma, Prati e Parioli: l’offerta si basa su qualità, freschezza, professionalità e creatività artistica, grazie a collaborazioni con pluristellati chef, artisti e designer.

L'app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.





