Zona d'Ombra a Ponte di Nona

Quella che vedete è una piccola parte di Villaggio Falcone/Ponte di Nona, abitualmente chiamata Centro Serena. Ci vivono circa 200 famiglie ma di fatto una ZONA D'OMBRA esente da ogni servizio comunale: raccolta spazzatura, pulizia stradale, voragini, etc. Ora l'ultima perla: Il comune non opera il servizio di Trasporto Scolastico! (vedi bene che questo non vale per chi abita a meno di 500 mt. da noi...) Io e mia moglie lavoriamo su turni e siamo in estrema difficoltà, di fatto si sta impedendo ad una bambina di frequentare le scuole dell'obbligo. Dal comune suggeriscono di trovare una persona e pagarla per il servizio ... e chi ci avrebbe mai pensato! Geni!!!