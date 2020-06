Gent.ma dott.ssa DEL BELLO Presidente ll Municipio in considerazone della sua disponibilità a chiarire i nostri dubbi, le nostre perplessità, le poniamo una domanda che ci aiuterebbe a comprendere maggiormente. La suddivione del Villaggio Olimpico in quattro zone, che logicamnte sono pertinenti ai lotti nr. 5, lotto nr. 4, lotto nr. 3, lotto nr. 2 non darebbe luogo, di fatto alla formazione (per legge, basta la richiesta di una sola persona) di quattro supercondomini con strade, alberi marciapiedi, illuminazione, fogne ed altro a carico degli abitanti che oltre a sopportare le spese di condominio, dovranno farsi carico degli oneri del super condominio. Cosa é stato detto dall'ATER al Municipio 2 quando vi siete riuniti? L'Ater sapeva già che la proposta di cessione delle aree verdi agli abitanti non sarebbe stata accettata, non é che la pedonalizzazione di via XVll Olimpiade é il preludio a "scaricare" sugli abitanti ulteriorri spese di gestione del territorio?