Ci viene data un'importante opportunità per chiedere la riqualificazione di Piazza Erasmo Piaggio, NON SPRECHIAMOLA. Abbiamo presentato una proposta per Bilancio Partecipativo di Roma Capitale 2019 che prevede: La sostituzione/riparazione di elementi di arredo urbano come l’installazione di giochi nuovi, panchine e cestini dei rifiuti; Riparazione della fontanella al centro della piazza; Messa in sicurezza di tutta la piazza dove, ad esempio, ci sono griglie di deflusso dell’acqua danneggiate che rischiano di far inciampare le persone; Sistemazione segnaletica stradale, con relativo ripristino delle strisce pedonali ormai completamente cancellate. Rimozione di scritte e graffiti sui muri. Se Vi piace la nostra proposta e la volete sostenere, Vi basterà collegarvi al portale del comune di Roma al seguente link: https://bit.ly/31uWYsr ed esprimete il vostro consenso alla proposta che abbiamo presentato. Ogni cittadino può votare più proposte. Per la nostra borgata, Vi invitiamo a votare le seguenti: 👉 Villaggio Breda – riqualificazione piazza Erasmo Piaggio (codice autore simP633) del 1 luglio 👉 Villa Verde – Parco Aurora via Gagliano del Capo (codice autore simP633) del 1 luglio N.B. il termine ultimo per esprimere il proprio consenso è Domenica 21 Luglio, abbiamo soltanto 2 settimane per arrivare in cima alla classifica. 🗣Facciamo passa parola, Votate e fate votare.🗣 per info: villaverde@retakeroma.org