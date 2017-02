ViaFerdinando Acton, Via Angelo Bertolotto completamente al buio

Da diversi giorni l'illumimazione pubblica di via Ferdinando Acton, via Angelo Bertolotto è spenta. In Acea registrano solo le segnalazioni (la mia di ieri sera è stata la 19°) non mi hanno saputo dire origine e gravità del guasto. Durante le ore serali marciapiedi e strade risultano particolarmente pericolosi per la presenza di buche e radici, specialmente per bambini e persone anziane. Via Angelo Bertolotto, tra l'altro, non ha nemmeno il marciapiede pedonale per cui il pericolo è maggiore.