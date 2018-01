Via Vivanti, a Mostacciano da due settimane al buio

Questo il testo inviato ad acea con posta certificata che ahimè non ha portato a nessun risultato From: "pierangelo.spampinato" pierangelo.spampinato@pec.it To: acea.ip@pec.aceaspa.it, areti@pec.areti.it Cc: Date: Mon, 1 Jan 2018 18:28:33 +0100 Subject: MOSTACCIANO AL BUIO DA SETTIMANE Buonasera, Dopo innumerevoli segnalazioni fatte al vostro contact center, siamo di nuovo alle solite , nel giro di due settimane questa è la quinta volta che la zona rimane al buio. Sono settimane che le famiglie che abitano a Mostacciano in Via ILDEBRANDO VIVANTI – VIA GIOVANNI SONCELLI – VIA GIUSEPPE PALLAVICINI sono completamente al buio in quanto alla prima pioggia i lampioni dell’illuminazione pubblica stradale si spengono. Ho fatto personalmente decine di segnalazioni sia telefoniche che scritte alla vostra struttura , ad oggi nessun intervento è stato fatto, provo a ricompattare il vostro contact center che mi risponde che più di sollecitare intervento non può fare. Probabilmente visto che il problema si ripete ogni qual volta piove, ci sarà una scatola scoperta o una infiltrazione di acqua, non bisogna essere dei tecnici per capirlo, e così alla prima pioggia piombiamo di nuovo tutti nell'oscurità, siamo costretti a girare per il quartiere con delle torce tascabili. MA E' MAI POSSIBILE ? In questo quartiere già provato da decine e decine di furti quotidiano oramai si vive nel terrore e l'oscurità certo non favorisce la nostra sicurezza e incolumità, anzi la mette a dura prova, ieri sera due persone hanno rischiato di essere investite. In attesa di una vostra pronta risoluzione al riguardo Pierangelo Spampinato 348 4913394