Via Vittorio Zincone non è una discarica

RAE INGOMBRANTI FANNO CAPOLINO IN VIA ZINCONE Proprio DAVANTI AD UN ASILO NIDO E SOTTO LE FINESTRE DI UNA GRANDE SCUOLA PRIMARIA! I BAMBINI AVRANNO DI CHE SCRIVERE QUANDO I MAESTRI CHIEDERANNO LORO DI DESCRIVERE SUL FOGLIO CIÒ CHE VEDONO DALLA Finestra!!! .... I furbetti dello smaltimento finto..... Si fanno pagare per smaltire i rifiuti e poi li abbandono qui.... I FRIGORIFERI CONTENGONO GAS REFRIGERANTE (potrebbero essere CFC, CLOROFLUOROCARBURI) , NOCIVI PER LA SALUTE UMANA E CLIMAALTERANTI!!! BASTAAAA! MA SIGNORI CHE CI AMMINISTRATE UNA PICCOLA TELECAMERA QUANDO LA METTETE??