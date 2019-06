Via Vigne Nuove 43 Tufello: l'Ater che vuole fare?

Dopo aver denunciato per anni il degrado del Condominio di Via Vigne Nuove 43, l’Ater ha iniziato i lavori facendo piccoli interventi. Dopo 3 mesi siamo ancora fermi con ponteggi montati parzialmente su 2 delle 13 palazzine. Che programmi ha l’Ater per Vigne Nuove 43? Verranno rifatti tutti i tetti, le facciate e i giardini? E in che tempi? Possiamo affermare con certezza che siamo il Condominio più degradato del 3 Municipio, dove l’Ater non ha mai fatto nulla. Alle nostre sollecitazioni l’Ater continua a prendere tempo e non da nessuna risposta concreta sul programma, se è vero che esiste, dei lavori.