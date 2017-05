Via Rocca di Papa angolo Via Genzano

Lavori sospesi angolo via Genzano e via Rocca di Papa Sono ormai più di dieci anni che gli abitanti vivono disagi innumerevoli per una fantomatica piscina comunale che ad oggi è soltanto un cumulo di cemento e ferro già deteriorato (sotto si è creato un acquitrino insalubre); per poter realizzare questo scempio è stato diminuito uno spazio verde (ORA CHIUSO ) conquistato negli anni 70. E' VERGOGNOSO che si tolga la vivibilità al quartiere. Oltre all' aspetto visivo gli abitanti della zona hanno constatato a proprie spese il deprezzamento degli immobili, ogni giorno notevoli problemi di circolazione per la via dimezzata, problemi per portatori di handicap (costretti a manovre assurde per raggiungere la macchina) e carico-scarico merci. Ai civici n. 18 e 28 gli stessi hanno dovuto provvedere, a proprie spese, ad inserire sopra ai portoni una luce che illumini la via essendo stati tagliati, per i sopradetti lavori, i pali della luce. In quell'angolo avvengono ogni giorno incidenti automobilistici e la sera è impossibile attraversare per la scarsa visibilità. RIVOGLIAMO IL NOSTRO GIARDINO, LA NOSTRA ILLUMINAZIONE, LA NOSTRA STRADA Gradirei una valutazione della situazione con successivo riscontro Grazie Liliana Silvestri