Via Nizza, eccellente cura!

Poi dicono che per rifare le strade non ci sono soldi: Via Nizza deve essere l'eccezione che conferma la regola. Guardate che lavori. Addirittura, sotto l'asfalto vengono stesi tappeti fonoassorbenti! . Un lavoro eccellente, direi. Tra l'altro questa strada è unica in tutto: solo mezzi pubblici e taxi, strapulita (ogni mattina con macchina apposita AMA), nessuna cartaccia né residui... Addirittura furono tolti i Jumbobus (sulla linea 80) perché le vibrazioni infastidivano gli abitanti.. Chissà chi "gode" di tutta questa attenzione. Per il resto della città vanno bene gli alberi che cadono, le strade piene di voragini, immondizia ovunque ed il cittadino paga!