Via Lemonia, piste ciclabili gialle (?), soldi pubblici sprecati

In poche settimane il giallo è scomparso. L'inaugurazione delle piste pitturate di giallo fu fatta 2 mesi fa. Sperando che la ditta che ha fatto questo scempio non venga pagata mi chiedo: 1) perchè sprecare migliaia di euro per colorare le piste? Possibile che non ci fossero altre priorità nel quartiere a cui destinare questi fondi? 2) se i 2 stelle fossero stati all'opposizione e si fosse verificata questa situazione, quale campagna di odio e rabbia avrebbero condotto contro il potere, contro le lobby, contro "loro", contro il "sistema", tutti corrotti, il vento sta cambiando ecc?