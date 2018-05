Le foto si riferiscono a sabato pomeriggio, è così che vengono lasciate le strade antistanti al mercato dell'alberone dopo la presunta pulizia. Ormai via Gino Capponi è diventata la discarica degli operatori del mercato. I bidoni sono quelli destinati alla raccolta differenziata dei banchi del mercato e non dei privati. I marciapiedi non vengono mai puliti.