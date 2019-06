Via Gattamelata, l'immondizia si è resa pericolosa

Penso che sia giunto il momento di dire basta e al di là delle posizioni politiche, chiedere al Presidente del V Municipio e alla Sindaca di lasciare a gente più competente. Via R. Malatesta, via E. Gattamelata, via del Pigneto, invasa da immondizia che emana, a causa del sole, miasmi irresistibili. Sembra che tutto il V Municipio sia nelle stesse condizioni, intanto la puzza entra nei primi piani delle case da dove, se ci si affaccia si assiste s scorribande di ratti. Cara Raggi vieni ad abitarci tu, LA SALUTE VIENE PRIMA DI TUTTO!