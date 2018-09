Via Francesco Massi tra voragini e crolli...una discarica a cielo aperto!!

Spettabile redazione, Da almeno venerdì mattina (a mia personale memoria) la situazione in Via Francesco Massi 12 (al Municipio XII di Roma Capitale) è come allegata nelle foto (in progressivo peggiorando, foto scattate a pochi minuti dalla presente mail). Sono state fatte, anche da venerdì stesso, alcune segnalazioni ad AMA, l'ultima da me stasera tramite centralino comunale al numero 060606. Come vedete è quasi una discarica a cielo aperto, c'è un po' di tutto. Tengo a precisare che in un condominio adiacente è presente un asilo comunale ed accanto una palestra frequentata anche da anziani e bambini. Tra segnalazioni e telefonate, la situazione delle ultime 72 ore...rimane stazionaria con l'unica variazione dell'incremento della quantità di rifiuti abbandonati!!! Vorrei che chi di competenza potesse leggere almeno sui quotidiani locali, che questo degrado NON è più accettabile!!!! Cordiali Saluti