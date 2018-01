Via Francesco Baracca, Torpignattara: ecco come è ridotto

La situazione dei rifiuti a Roma è indegna, la città è di fatto una discarica a cielo aperto. Via Francesco Baracca, illustrata dalla foto, della cui cattiva qualità mi scuso, è sempre così, non esiste Natale prima o Natale dopo, è sempre uno schifo, anche grazie alla maleducazione di molti suoi residenti. Questa è la situazione dei cassonetti, non parliamo poi dello spazzamento, che non viene mai, dico mai, fatto. Qualche volta ci pensano i poveri immigrati, forniti di sacchetti e guanti dai residenti... Quousque tandem???...