VIA DEGLI AURUNCI USATA COME DISCARICA. I GESTORI DEI LOCALI SOSTENGONO CHE L'AMA INVITA A GETTARE I RIFIUTI LUNGO LA STRADA PER POI REPERIRLI NEI GIORNI SUCCESSIVI.. HO INVIATO SVARIATE SEGNALAZIONI AL COMUNE DI ROMA MA LA SITUAZIONE SEMBRA PEGGIORATA..