Buondi. I rifiuti fuori dai cassonetti sono stati raccolti questa notte in Via Bellegra. Ma vi sembra troppo chiedere o pretendere che il lavoro venga fatto a regola d'arte? Come si fa a lasciare in queste condizioni lo spazio intorno ai cassonetti? O bisogna sempre accontentarci che almeno il più sia stato fatto? Io lo chiamo mancanza di rispetto. E da parte degli addetti mancanza di professionalità. Il mio motto è :sii il meglio di qualunque professione tu svolga.