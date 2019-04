Sta diventando ormai una consuetudine vedere macchine danneggiate a ostia. In particolare vengono infranti i vetri delle automibili per rubare le poche cose di valore che vi sono dentro. Questo é successo a me come a tante altre persone che vivono nella mia via. Vi è una specie di traingolo in cui i vandali agiscono che comprende via rutilio namaziano e via degli aldobrandini.