Vandalismo ed abbandono nell'area giochi di via Baseggio

L'area giochi di via Baseggio angolo via Imer è ormai da tempo abbandonata al degrado, complice l'abbandono e continui atti di vandalismo notturno. Le panchine non hanno ormai più vernice, le recinzioni risultano danneggiate, le altalene sono state sganciate e ritornano operative di tanto in tanto grazie alla buona volontà di alcuni cittadini che le riparano ogni volta dopo gli assalti notturni. Del gazebo una volta presente è rimasto solo un riquadro di cemento e ormai sono pochi i bambini che lo utilizzano, è perlopiù un bivacco per comitive di adolescenti che lo occupano spesso dalle prime ore del pomeriggio fino a piena notte e dei proprietari di cani che approfittando della recinzione portano i loro amici a fare i bisogni.