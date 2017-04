Una soluzione per AMA

Roma, lì 21 aprile 2017 Roma: 2.700° Compleanno Oggi Roma compie 2.700 anni. In questo arco di tempo ha avuto molti figli (mamma Roma). In questi ultimi anni sta vivendo un periodo difficile; è sufficiente vedere come sono ridotte le strade, il traffico, il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti. In allegato una foto simbolo che vuole testimoniare la strategia dell'Amministrazione capitolina: dare spazio all'arte minore, da proporre, magari alla biennale di Venezia. Ma non mi voglio far travolgere dalla facile ironia: la Sindaca è stata rinominata " Verginia Ratti", non mi interessa lo scontro politico, sono alla ricerca di una soluzione, il mio sindaco deve governare ! La foto allegata è stata presa in un centro residenziale di Roma sud; un comprensorio di circa 50 condomini. Considerando un canone annuo medio di circa 400 € per condomino, la soc. AMA riscuote circa 20.000 € annuo, e si permette di lasciare i rifiuti in questo stato (immaginate cosa accade in altre zone più periferiche della città). Ma non mi interessa fare protesta e polemica, propongo una soluzione per la città di Roma: 1. Scorporare da AMA il servizio di raccolta 2. Privatizzare il servizio di raccolta 3. Assegnare ad AMA il compito istituzionale dello smaltimento 4. Potenziamento/incremento delle isole ecologiche A livello nazionale: 5. Nazionalizzare tutte le soc. "AMA" con compito di smaltimento 6. Imporre per legge a tutti i comuni la raccolta differenziata Propongo infine di affidare alla CCIA di Mestre il compito di calcolare il risparmio complessivo possibile a livello nazionale. Franco.caporrella@gmail.com