Una parte del Pigneto al buio

Specialmente nell'ultimo periodo, sono avvenute aggressioni nei confronti di donne in modo ripetitivo e violento. La Sindaca di Roma, dopo aver disertato riunioni regionali in merito, si è svegliata e ha, apparentemente dichiarato "guerra" alla mancanza di sicurezza. Apparentemente perché poi, di fatto, nulla è stato fatto e in alcuni punti di Roma, oserei dire, si agevola questo atteggiamento vergognoso, nella fattispecie, nel quartiere del Pigneto e precisamente nelle seguenti strade: Via dei Zeno, Via Ariano, Via D. Periegete, Via Auconi, Via G. della Vedova, un tratto di Via del Pigneto stesso, Via I de Carace, Via Frontino, da tre settimane, manca l'illuminazione stradale. A nulla sono valse tutte le segnalazioni al Municipio, al Comune, all'ACEA. Decine di lamentele cadute nel buio! La zona in questione è ricca di vicoli e viottoli ed il completo buio, costringe gli abitanti ad andare in giro, la sera,con torce o mezzi illuminanti di fortuna, le ragazze, se non vogliono correre rischi, devono rispettare il "coprifuoco". Tutto questo mentre l'amministrazione Municipale e comunale garantisce interventi mirati alla sicurezza. Fate il favore, non garantite più niente ma riaccendete la luce semplicemente perchè la paghiamo!