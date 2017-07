Una grave perdita d'acqua nel periodo di siccità a Roma

Nel periodo in cui a Roma manca l'acqua,dopo varie segnalazioni all'ACEA da quasi due mesi senza alcun successo,abbiamo una grave perdita d'acqua nel nostro condominio: 10 litri in un ora,240 litri in 24 ore, 1680 litri a settimana e 7440 litri al mese! Abbiamo trovato un modo,come potete vedere nel video,per non avere un lago sotto casa. Speriamo questo problema sarà risolto al più presto possibile soprattutto in questo periodo di siccità e anche perché la pressione del flusso d'acqua in perdita aumenta giorno dopo giorno.