Il ringraziamento ai vigili del fuoco da via Ludovico di Monreale

Noi condomini del palazzo in Via Ludovico di Monreale 38 vorremmo ringraziare di vero cuore i Vigili del Fuoco del comando Ostiense ntervenuti domenica 10 Maggio per domare le fiamme dell'incendio che ha distrutto un'abitazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in 8 minuti dalla chiamata, hanno evacuato il palazzo, aiutato anziani e bambini a lasciare la abitazioni in sicurezza, hanno tranquillizzato i condomini più spaventati e spento con rapidità e solerzia l'incendio, inoltre ci hanno assistito fino all'ultimo seppur stanchi per il loro intervento sempre con grande disponibilità ed educazione. Sono loro i veri eroi e dovremmo ricordarcelo sempre, per ora il nostro grazie di cuore va a tutti loro, siamo grati per tutto l'operato svolto.