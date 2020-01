Un divano a presidiare le strisce pedonali

Il caso vuole che in viale Val Padana, davanti al civico 100, continuino ad accadere eventi singolari. Il civico 100 è in mano all'INPS che da circa dieci anni trascura di ottenerne il giusto redditto per motivi che sarebbe interessante conoscere, ma di ciò ho già scritto. In questi giorni sempre lì, è possibile rimirare un vecchio divano che è stato posto proprio sulle strisce pedonali. Ritengo che chi l'abbia posizionato lì, non sia colui che ignobilmente l'ha lasciato dietro dei cassonetti per giorni. Credo che sia stato qualcuno che l'ha riposizionato sulle strisce pedonali affinché fosse ben visibile e soprattutto per impedire agli automobilisti di parcheggiare sulle strisce. Ora la questione che si pone è la seguente: dobbiamo lasciare il divano sulle strisce, per evitare che ci sia il parcheggio selvaggio e incivile o dobbiamo sperare che l'AMA lo porti via con la conseguenza di rivedere sulle strisce auto parcheggiate? L'alternativa è sperare che arrivino i Beatles!