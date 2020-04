Un diciottesimo ai tempi del Coronavirus

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buongiorno, Vorrei condividere con voi una bella notizia, dopo le tante brutte viste e sentite negli ultimi tre mesi: i festeggiamenti di un diciottesimo compleanno ai tempi del Coronavirus. Dopo lo sconforto iniziale dovuto all'annullamento della festa per ovvii motivi, due condominii di Roma rendono indimenticabile, non solo per la festeggiata, questo giorno tanto atteso. Vi allego un breve video, ma se occorre ci sono foto e altri video. Buona giornata. Un papà felice.