Tutta Roma ferma per una "buchetta"...

Sono ormai 15 giorni che, alla fine del Tunnel che da Via del Foro Italico (l'Olimpica) sbocca in prossimità dello Stadio, è stata ridotta la carregiata per un "mini cantiere" relativo ad una "buchetta" che rispetto a tante altre sulla stessa strada si può considerare risibile. In questo modo, oltre al supplizio quotidiano del maledetto "Svincolo Salaria", dove ogni mattina dall'Aprile del 1990 decine di migliaia di Romani passano un buon quarto d'ora della propria vita, ora si sommano allegramente 10/15 minuti dovuti al restringimento di carreggiata appena descritto. Mi chiedo come sia possibile una cosa del genere. Probabilmente, per vedersi assegnato l'appalto, è sufficiente mettere 4 paletti e un po' di nastro bianco/rosso... Per poi dimenticarsi della cosa, tanto nessuno gli chiederà mai conto dei tempi e dei risultati. Questa è un urgenza! Ma si rendono conto quanto costi alla collettività, in termini di ore lavoro, 15 minuti moltiplicati per tutte le macchine che passano lì ogni giorno? Diventa veramente una qustione di PIL per questa città. Se poi sommato alla tragedia dello Svincolo Salaria (che io abbatterei e ricostruirei senza pensarci due volte), non ci sono cifre che giustifichino questo disastro, ormai accettato con rassegnazione dai Romani.

Scrivo a Voi perché, come al solito, è impossibile oltre che inutile cercare di contattare gli Uffici Preposti, che non so neanche se esistano. Io personalmente ho dovuto anticipare la sveglia di 15 minuti e uscire prima, visto che non si vede luce sulla risoluzione di questo stupido problema. Datece 'n sacchetto de asfalto che se lo famo da soli...!!! Nessuna polemica politica in questo, solo la denuncia dell'assurdità a cui siamo sottoposti a causa di stupide inefficienze e menefreghismo diffuso nelle istituzioni, oltre all'atteggiamento "criminale" delle ditte appaltanti. Sperando in un Vostro intervento "mediatico", Vi ringrazio anticipatamente e allego Foto del punto segnalato. N.B.: Non mi interessa e non voglio essere pubblicato così come ho scritto, ne citato come autore della segnalazione, Vi scrivo solo perché mi sembra un problema che riguarda un sacco di gente. Un saluto.